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Benzine indirim mi geliyor? Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 13 Temmuz 2022 Çarşamba

13.07.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzine indirim beklendiği yönünde haberler sonrası vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Brent petrolün fiyatı 100 doların altına düştü, akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarında son durum bu gelişmenin ardından merak konusu oldu. Peki Benzine indirim mi geliyor? Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? İşte 13 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatları...

Benzine indirim mi geliyor? Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 13 Temmuz 2022 Çarşamba

Benzin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları sebebiyle 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü de arasç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolün 100 doların altına düşmesinin ardından akaryakıt fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği ve fiyatların ne kadar düşüş göstereceği merak konusu oldu. Peki 13 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Motorin ne kadar?' 13 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 25,19 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,30 TL

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 25,32 TL

LPG FİYATI NE KADAR OLDU?

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10,21 TL, Ankara'da 10,53 TL, İzmir'de ise 10,33 TL.

Benzine zam mı geldi?

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

Benzine zam mı geldi?

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Ankara İstanbul İzmir benzin fiyatı benzin fiyatı istanbul
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