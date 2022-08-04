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BENZİNE İNDİRİM VAR MI? 4 Ağustos benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

04.08.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 4 Ağustos 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda araç sahibi brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarında meydana gelen hareketlilik sonrası konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki 4 Ağustos benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel benzin fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM VAR MI? 4 Ağustos benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak edildi. Akaryakıt fiyatları ile ilgili indirim ve zam haberleri sebebiyle güncel fiyatlar her gün araştırılıyor. Peki 4 Ağustos benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? 4 Ağustos 2022 Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel benzin fiyatları ve detaylar haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

İstanbul: 22,23 TL
Ankara: 22,38 TL
İzmir: 22,38 TL

MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

Motorin

İstanbul: 24,51
Ankara: 24,64
İzmir 24,64

LPG NE KADAR OLDU?

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir benzin fiyatı
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