BENZİNE YENİ ZAM! Benzine zam mı geliyor? 18 Mayıs 2022 benzin kaç TL, mazot ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları 2022

Benzine zam mı geliyor? sorusunun yanıtını ve LPG, motorin gibi akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmelerini öğrenmek isteyen vatandaşlar 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü internette araştırma yapıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler internette; Benzine zam mı geliyor? 18 Mayıs 2022 benzin kaç TL, mazot ne kadar? soru ve konu başlıklarını sorguluyor. LPG, motorin gibi akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...
Benzine 1,03 TL zam gelmesi bekleniyor.
Benzine geçtiğimiz günlerde 1.68 TL, LPG'ye 37 kuruş zam gelmişti.
Enerji analisti Louise Dickson yaptığı açıklamada ''Bir AB ambargosu, tam olarak yürürlüğe girdiği takdirde, Rus petrolü yaklaşık 3 milyon varilini düşebilir.
Bu da tamamen kesintiye uğrayacak ve nihayetinde küresel ticaret akışlarını değiştirecek ve piyasayı tetikleyecektir. Panik ve aşırı fiyat dalgalanma mümkün" ifadelerini kullanmıştı.
İşte güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 20,43 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 20,45 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,00 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,02 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 22,10 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,11 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum