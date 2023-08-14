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Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 14 Ağustos 2023 güncel motorin ve benzin fiyatı

14.08.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin zam ve indirim haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde motorine zam gelmişti. 14 Ağustos Pazartesi günü akaryakıt fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Peki, bugün benzin ne kadar? Son zamla motorin fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü güncel motorin ve benzin fiyatları...

Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 14 Ağustos 2023 güncel motorin ve benzin fiyatı

Benzin, motorin ve LPG ile ilgili zam haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 11 Ağustos'ta motorin fiyatına 1 lira 80 kuruşluk zam gelmişti. Araç sahipleri internette motorin ve benzin fiyatlarını araştırıyor. İşte, 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin ve benzin fiyatları...

benzin

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel benzin fiyatları:

İSTANBUL'DA MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İstanbul benzin fiyatı: 36,14 TL
İstanbul motorin fiyatı: 38.28 TL
İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 16,38 TL

ANKARA'DA MOTORİN KAÇ TL?

Ankara benzin fiyatı: 36,64 TL
Ankara motorin fiyatı: 38,83 TL
Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 16,29 TL

İZMİR'DE MOTORİN KAÇ TL?

İzmir benzin fiyatı: 36,75 TL
İzmir motorin fiyatı: 39,00 TL
İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 16,00 TL

MOTORİN

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