Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 14 Ağustos 2023 güncel motorin ve benzin fiyatı

Benzin, motorin ve LPG ile ilgili zam haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 11 Ağustos'ta motorin fiyatına 1 lira 80 kuruşluk zam gelmişti. Araç sahipleri internette motorin ve benzin fiyatlarını araştırıyor. İşte, 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin ve benzin fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel benzin fiyatları:

İSTANBUL'DA MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İstanbul benzin fiyatı: 36,14 TL

İstanbul motorin fiyatı: 38.28 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 16,38 TL

ANKARA'DA MOTORİN KAÇ TL?

Ankara benzin fiyatı: 36,64 TL

Ankara motorin fiyatı: 38,83 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 16,29 TL

İZMİR'DE MOTORİN KAÇ TL?

İzmir benzin fiyatı: 36,75 TL

İzmir motorin fiyatı: 39,00 TL

İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 16,00 TL





