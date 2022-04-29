BENZİNE ZAM GELİYOR SON DAKİKA! 29 Nisan benzin ne kadar, kaç TL? Zam ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzine zam geleceği yönündeki iddialar sonrası 29 Nisan Benzin ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı merak edildi. Araç sahipleri 29 Nisan Benzin ne kadar, kaç TL? Benzine zam mı gelecek? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir'in güncel akaryakıt fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Benzine 1 TL 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Benzin fiyatlarında 1 lira 33 kuruşluk zam bekleniyor. Pompa fiyatlarına yansıyacak zam, 30 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.ü
29 Nisan Cuma günü güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,00 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,02 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 22,14 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,11 TL
Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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