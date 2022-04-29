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BENZİNE ZAM GELİYOR SON DAKİKA! Benzin ne kadar, kaç TL? Zam mı gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 29 Nisan 2022 Cuma

29.04.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzine zam geleceği yönünde yapılan son dakika paylaşımları sonrası Benzin ne kadar, kaç TL? Benzine zam mı gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri araştırma yapılmaya devam ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM GELİYOR SON DAKİKA! Benzin ne kadar, kaç TL? Zam mı gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 29 Nisan 2022 Cuma

Benzine zam geleceği yönündeki iddialar sonrası Benzin ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı merak edildi. Araç sahipleri Benzin ne kadar, kaç TL? Benzine zam mı gelecek? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir'in güncel akaryakıt fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

Benzine 1 TL 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzin fiyatlarında 1 lira 33 kuruşluk zam bekleniyor. Pompa fiyatlarına yansıyacak zam, 30 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.ü

BENZİN NE KADAR, KAÇ TL? 29 NİSAN 2022 CUMA

29 Nisan Cuma günü güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL

İSTANBUL'DA MAZOT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,00 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,02 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,14 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,11 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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