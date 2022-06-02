BENZİNE ZAM MI GELDİ? 2 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar! 2 Haziran 2022 Perşembe

Benzine zam haberleri ve benzin fiyatları 2 Haziran Perşembe, yani haftanın dördüncü günü araç sahipleri tarafından merak edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarındaki son duruma ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki benzine zam mı geldi? 2 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? 2 Haziran 2022 Perşembe, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...
2 Haziran Perşembe günününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,22 TL, motorine 1,49 TL zam geldi.
Benzin fiyatları gelen zam ile birlikte değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 25,02 TL'den satılıyordu. Son zamla benzinin litresi 26,24 TL'ye çıktı.
2 Haziran Perşembe günü itibarıyla benzinin litresi 26,24 TL'ye çıktı.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 25,90 TL'ye çıktı.
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL
Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 26,33 liraya çıktı.
Ankara'da 24,5 TL'den satılan motorinin litresi 25,99 TL'ye yükseldi.
Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL
İzmir'de 25,13 liradan satılan benzinin litresi 26,35 liraya yükseldi.
İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.
İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL
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