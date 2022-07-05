BENZİNE ZAM MI GELDİ? 5-6 Temmuz benzin zammı ne kadar? Motorin kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzine zam mı gelecek? Vatandaşlar 5 Temmuz 2022 Salı günü konuya ilişkin bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. 5 Temmuz Salı günü brent petrolün varil fiyatı 113 dolara yükseldi. Peki 5 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Motorin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 5 Temmuz 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELECEK?

Benzine 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzin fiyatları üst üste gelen indirimlerin ardından sürücülerin yüzünü güldürdü. 2 Temmuz itibariyle İstanbul'da benzinin litre fiyatı 25.17 oldu.

BENZİN FİYATLARI

İstanbul: 25.17 TL

Ankara: 25.29 TL

İzmir: 25.29 TL

LPG FİYATI NE KADAR OLDU?

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde motorine gelen üst üste indirimlerin ardından araç sahipleri motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. 29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş, 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi.



