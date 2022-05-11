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BENZİNE ZAM SON DAKİKA! 11 Mayıs benzin ne kadar, kaç TL? Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir il il fiyatlar!

11.05.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mayıs benzin ne kadar? sorusunun yanıtı son dakika gelişmesinin ardından araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 11 Mayıs benzin ne kadar, kaç TL? Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL? İşte motorin de dahil olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir il il güncel fiyatlar...

BENZİNE ZAM SON DAKİKA! 11 Mayıs benzin ne kadar, kaç TL? Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir il il fiyatlar!

Benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Akaryakıt fiyatları ile ilgili yapılan son dakika açıklaması sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki 11 Mayıs benzin ne kadar, kaç TL? Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir il il fiyatlar haberimizde...

11 MAYIS BENZİN NE KADAR?

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 78 kuruşluk zam geldi.

11 MAYIS BENZİN KAÇ TL?

petrol fiyatlarının düşmesine rağmen dün 15,25 lirayı gören dolar/TL kuru benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 78 kuruşluk zam geldi. Böylelikle ortalama 21,34 lira olan benzinin litre fiyatı 21,12 liraya yükseldi.

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı 11 Mayıs itibarıyla gelen zam ile 21,12 TL oldu.

ANKARA'DA BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Ankara'da benzin litre fiyatı 21,21 TL'yi buldu.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzin litre fiyatı ise 21,23 TL.

İSTANBUL'DA MOTORİN KAÇ TL?

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22,06 TL

ANKARA'DA MOTORİN KAÇ TL?

Ankara'da motorinin litre fiyatı 22,10 TL

İZMİR'DE MOTORİN KAÇ TL?

İzmir'de motorinin litre fiyatı 22,15 TL

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