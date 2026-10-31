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BES'te yeni dönem! Kapsam genişliyor: Bedelli askerlik ve hac da listeye ekleniyor

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) kısmi ödeme uygulamasının kapsamı genişletiliyor. Konut alımı, evlilik ve afet durumlarında kullanılabilen birikimlerin bir bölümünü sistemden çıkmadan çekme hakkına bedelli askerlik ve hac ibadeti de eklenecek.

BES'te yeni dönem! Kapsam genişliyor: Bedelli askerlik ve hac da listeye ekleniyor
Recep Demircan

Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) yeni bir gelişme yaşandı. Kısmi ödeme uygulamasının kapsamının genişletilmesine karar verildi. Cumhurbaşkanlığının 2027 Yılı Programı’na göre, konut alımı, evlilik ve afet durumlarında uygulanan kısmi ödeme hakkına bedelli askerlik ve hac ibadeti de eklenecek. Düzenlemeye ilişkin mevzuat değişikliğinin tamamlanarak yürürlüğe konulması planlanıyor. Böylece katılımcılar, bu ihtiyaçları için birikimlerinin bir bölümünü sistemden ayrılmadan kullanabilecek.

BES te yeni dönem! Kapsam genişliyor: Bedelli askerlik ve hac da listeye ekleniyor 1

FON ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRILACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Programda BES ve Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) yönelik başka hedefler de yer aldı. BES’te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması için mevzuat güncellenecek. OKS’de ise katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerine uygun şekilde fon çeşitliliği artırılacak. Emeklilik dönemine yönelik ödeme modelinde de değişikliğe gidilecek. OKS’de olduğu gibi BES’ten emekli olanların birikimlerini tek seferde çekmeleri yerine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası yoluyla düzenli gelir elde etmeleri özendirilecek. Böylece emeklilik birikimlerinin uzun vadeye yayılarak gelir güvencesi sağlaması hedefleniyor.

BES te yeni dönem! Kapsam genişliyor: Bedelli askerlik ve hac da listeye ekleniyor 2

Yıllık Program’da yer alan verilere göre, 30 Eylül 2026 itibarıyla BES katılımcı sayısı yaklaşık 10,4 milyona ulaştı. Sistemin fon büyüklüğü 2 trilyon 397,7 milyar liraya, emekli sayısı ise 510 bin 846’ya yükseldi. Aynı tarihte OKS kapsamındaki çalışan sayısı yaklaşık 7,9 milyon, fon büyüklüğü 161,9 milyar lira olarak kaydedildi. Böylece BES ve OKS’nin toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 559,6 milyar liraya ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik hac BES
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