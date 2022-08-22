BİM aktüel ürünler kataloğu! 23 Ağustos 2022 Salı BİM'de hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel ürünler kataloğu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 23 Ağustos 2022 Salı günü geçerli olan indirimli ürünler merak konusu oldu. Peki, 23 Ağustos 2022 Salı BİM'de hangi ürünler indirimde? Merak edilen sorunun yanıtı ve BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde...

23 AĞUSTOS'TA BİM'DE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER?

23 Ağustos 2022 Salı günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında uzaktan kumandalı led şerit, bikini slip, kadın erkek atler, dondurmalı led ışık, küpe, body butter, erkek patik çorap, vücut spreyi, diş macunu ve diş fırçası seti, cımbız, yüz serumu ve törpü gibi ürünler yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında ise maden suyu yeşil çay ve ginsengli, siyah çay, filtre kahve, sütlü kakaolu fındık kreması, Türk kahvesi, tahıl patlaklı kakaolu bisküvi, soğuk kahve, yer fıstıklı krokan, cevizli sucuk, Alaçatı kurabiyesi, İzmir bomba ve çeşitli atıştırmalıklar bulunuyor.



