FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BİM aktüel ürünler kataloğu kırtasiye malzemeleri! 2 Eylül 2022 BİM'de indirimli ürünler neler?

BİM aktüel ürünler kataloğu kırtasiye malzemeleri! 2 Eylül 2022 BİM'de indirimli ürünler neler?

01.09.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM aktüel ürünler kataloğu okulların açılmasına kısa bir zaman kala kırtasiye malzemeleri almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Çanta, kalem, silgi, defter, boyama kalemleri gibi birçok kırtasiye ürününe ihtiyacı olan öğrenci ve veliler haftanın dördüncü gününde arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki; 2 Eylül 2022 BİM'de indirimli ürünler neler? Detaylar haberimizde...

BİM aktüel ürünler kataloğu kırtasiye malzemeleri! 2 Eylül 2022 BİM'de indirimli ürünler neler?

BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere öğrencilerin yeni eğitim öğretim döneminde çanta, kalem, silgi, defter, boyama kalemleri gibi birçok kırtasiye ürününe ihtiyacı oluyor. Bu sebeple 2 Eylül 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu kırtasiye malzemeleri internette araştırılıyor. Peki 2 Eylül 2022 BİM'de indirimli ürünler neler?

1 EYLÜL BİM'DE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER?

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; şık tasarımlı çantalardan, makyaj malzemeli ayna setine, lisanlı yapboz ve boyma kitalarından, oyuncak yarış arabalarına, yemek takımı setinden, ışıklı kettle, tek fiyatlı plastik ürünlerden, android televizyonlara, saç düzleştiricisinden, kişisel bakım ürünlerine daha birçok ürün raflardaki yerini alacak.

J1

J2

J3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 TL ile 200 km giden elektrikli araç yaptılar! Ödül yağdı5 TL ile 200 km giden elektrikli araç yaptılar! Ödül yağdı
Görenler inanamadı! Rize'de çay satışı bakın nasıl yapılıyorGörenler inanamadı! Rize'de çay satışı bakın nasıl yapılıyor
Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...
Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

Konutta 'salonsuz' ev dönemi! Oda kiralamada talep patlaması! 'Yakın zamanda' diyerek uyardılar

Konutta 'salonsuz' ev dönemi! Oda kiralamada talep patlaması! 'Yakın zamanda' diyerek uyardılar

Faizsiz, geri ödemesiz 250 bin lira verilecek!

Faizsiz, geri ödemesiz 250 bin lira verilecek!

Elektrik ve doğal gaz zammı sonrası merak ediliyordu! Devletten fatura desteği: 1150 liraya kadar karşılıksız veriliyor…

Elektrik ve doğal gaz zammı sonrası merak ediliyordu! Devletten fatura desteği: 1150 liraya kadar karşılıksız veriliyor…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.