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Binlerce aileye Bakanlık'tan maddi destek! İşte çocuk desteği başvuru şartları ve ekranı

01.11.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhtiyaç sahibi ailelere maddi destek uygulamaları devam ediyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ödemeleri kasım ayı itibarıyla başladı. İşte çocuk desteği başvuru şartları ve ekranı!

Binlerce aileye Bakanlık'tan maddi destek! İşte çocuk desteği başvuru şartları ve ekranı

İhtiyaç sahiplerine ödenen yardım parası bütçesi 25 milyat TL'den 40 milyar TL'ye yükseltildi. Ödemeler hesaplara yatmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 350 TL, 650 TL gibi ödemeler yapılıyor. İşte detaylar...

YARDIM PARASI ÖDEMESİ

İhtiyaç sahibi ailelere yardım desteği ödemeleri yapılıyor. Çocuk desteği ödemeleri Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirildi. Kasım ayı itibarıyla başlayan ödemeler hane başına 350 ile 650 TL arasında yapılıyor.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yanık şunları söyledi: "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. 1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."

Binlerce aileye Bakanlık'tan maddi destek! İşte çocuk desteği başvuru şartları ve ekranı

ÇOCUK DESTEK PAKETİ YARDIMI NE KADAR?

1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek verilecek.

OCUK DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Çocuk desteği başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru ekranına e-Devlet sitesinden, 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' erişim sağlayabilirsiniz.

Çocuk desteği parası alabilmek için hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3’ü yani; 1.833,45 TL’nin altında olması gerekiyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk parası ödeme

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