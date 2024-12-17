'Bir rakam sızdırdılar' diyerek sordu! En düşük emekli maaşı için Edursun, 500 TL daha ekledi... İşte SSK, Bağkur ve memur emeklilerin yeni zamlı maaşları

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2025 memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı kaç TL olacak? sorularına yanıt arayan milyonlar yeni yılın yaklaşmasıyla geri sayıma geçti. Neredeyse tüm Türkiye günler sonra yeni zamlı maaşlarını öğrenmek için sabırsızlanırken, günler kala Ankara kulislerine sızan rakam gündem oldu. 2025 yılında en düşük emekli maaşının kaç lira olacağı Ankara kulislerinde konuşulmaya başlanırken; konuşulan rakamla ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Erdursun, aynı zamanda SSK, Bağ-kur, memur ve memur emeklisinin alacakları zamlı maaşları da açıkladı.

"BİR RAKAM SIZDIRDILAR. EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14 BİN 500 TL OLACAK"

Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında gazeteci Özlem Gürses'in "Bir rakam sızdırdılar. En düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL olacak diye. Ankara kulislerinde bu rakam dolaşıyor. Ne diyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Erdursun, şunları söyledi;

ÖZGÜR ERDURSUN: "BENCE 15 BİN TL YAPARLAR"

"Ben ilk günden bu yana söylüyorum. En düşük emekli aylığını yeni yılda 15 bin TL yaparlar. En düşük 12 bin 500 TL olan aylığı 15 bin TL yaparlar diye düşünüyorum.

"SAYI 6-7 MİLYONA ÇIKAR"

Şu anda Türkiye'de 4,5 milyon kişi 12 bin 500 TL maaş alıyor. Bu yasal düzenleme sonrasında da en düşük aylığı alanların sayısı 6-7 milyona çıkar.

Türkiye'de en düşük emekli maaşı konusu, asgari ücret gibi bir konu. En düşük aylığı alanlarda birleşme var.

"MEMURLARI İKİYE AYIRDILAR! 1.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE MEMUR OLDUYSA..."

Devlet memurları da artık bu rakamları almaya başladı. Şu anda devlet memurlarını da ikiye ayırdılar. 1.10.2008 tarihinden önce devlet memuru olduysa, eski devlet memuru. Fakat devlet memurluğuna başladığı tarih 1.10.2008 sonrasıysa bu durumda olan kişiler emekli olduğunda derecesine, kademesine, ek göstergesine bakılmaz. Primlerine göre SSK'lı gibi emekli aylığı hesaplanır.

"55 BİN TL MAAŞ ALIRKEN; BRÜTÜ 26 BİN TL"

Ama diyelim ki bir kişi 1.10.2008 tarihinden sonra devlet memuru olmuş, 55 bin TL'de maaşı var. Özel sektörde olsa yaklaşık 70 bin TL'ye yakın bir brütü olur ve bu brütü üzerinden sigorta kesilir ve iyi bir aylık alır. Ama devlette çalışıyorsa 55 bin TL maaş alırken, brütü 26 bin TL'dir. Çünkü devlet o kişiye ödediği paraların bir kısmnı maaş, bir kısmını ek ödeme olarak veriyor. Yani düşük emekli aylığı hesaplıyor.

"GELECEK CEZADAN MALIMI MÜLKÜMÜ SATSAM KURTULAMAM"

Bu sistemi özel sektörde ben yanımda çalıştırdığım kişiye uygularsam bana öyle bir ceza verirler ki malımı mülkümü satsam kurtulamam.

"SSK, BAĞKUR'LULARIN ENFLASYON FARKI YÜZDE 17 OLACAK"

3 Ocak 2025'te yüzde 17 gibi bir enflasyon farkı çıkacak. Bütün televizyonlar, intenet siteler SSK, BağKur'luların enflasyon farkı belli oldu diyecekler.

"MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 12 FARK ÇIKACAK"

Memur ve memur emeklilerinin ise toplu iş sözleşmesinden kaynaklı üzerine ayrıca bir fark şeklinde hesaplama yapılacağı için memur ve memur emeklilerine yüzde 12 fark çıkacak.

Bir önceki artışta memurların fazlaydı SSK'lıların düşüktü. Şimdi SSK'lıların yüksek memurların düşük. Ama bunlar birleştirilebilir. İki kesimde yüzde 17'de birleştirilebilinir.

SEYYANEN ZAM OLUR MU?

Bunlar kesin rakamlar. Bunun üzerine de refah payı, seyyanen zam olur mu beklentisi ise bir hayli fazla. Ama büyük ihtimalle seyyanen artış yapmazlar. Seyyanen artış yaparlarsa yapmaları gerek rakam 15 bin TL. Tüm emeklilere.

"EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLEBİLİR"

Ancak şu anda seyyanen artış yerine refah payı verilebilir. Ancak bu da oransal bir artış, hiç bir işe yaramaz. Şu anda memur sendikaları boşuna bir çaba içerisindeler. Boşuna bir şeyler istiyorlar. Bu oransal artışlar emekli aylıklarına hissedilir şekilde bir güncelleme getirmez.

"YÜZDE 25'E TAMAMLAYABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Büyük ihtimalle de hükümet bunu yapacaktır. Yüzde 17 kesin ama bence 8 puan da üzerine konulup, refah payıyla birlikte yüzde 25'e tamamlayabileceklerini düşünüyorum.

Bu durumda en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL'den 15 bin TL'ye çıkartırlar. Diyelim ki 14 bin TL alan bir emeklinin maaşı ise 17 bin 500 TL olur. Yani bin TL'lik fark ya olur ya olmaz."