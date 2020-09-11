Bireysel emeklilikte en çok tercih edilen fonlar! Kim, hangi fonu tercih ediyor?
Giderek daha bilinir ve tercih edilir bir hizmet halini alan bireysel emeklilik, genellikle kendisi ve sevdikleri için adım adım artan garantili bir yatırım yapmak isteyenlere hitap ediyor. Ödediğiniz tutarları toplu şekilde veya maaş olarak geri alabildiğiniz bu sistemde birikimizin hangi hızda ve hangi miktarlarda artabileceğine, bunun için üstlenmeniz gereken risk oranına da siz karar verebiliyorsunuz. Bireysel emeklilik sisteminde size bu imkanları sunan fonlarla ilgili detayları öğrenebilir, en çok tercih edilen fonlar sayesinde daha sağlıklı ve doğru kararlar verebilirsiniz.
ÖNCELİKLE BİREYSEL EMEKLİLİK YATIRIM FONU NEDİR?
Bireysel emeklilik için ödediğiniz katkı payları, profesyonel portföy şirketleri ve devlet denetiminde çeşitli yatırım fonlarına aktarılıyor. Bu yatırım fonları sayesinde kısa sürede yüksek geri dönüşler alabildiğiniz gibi daha sabit adımlarla da ilerleyebiliyorsunuz. Tahmin edilebileceği gibi daha yüksek getirilere sahip olan fonlar, aynı şekilde daha yüksek risk seviyeleri de içeriyor. Bu da birikimlerinizin kısa dönemli dalgalanmalardan dahi yüksek oranda etkilenebileceği anlamına geliyor. Haliyle seçeceğiniz fon, yatırımınızın geleceği açısından yüksek önem taşıyor.
PEKİ BİREYSEL EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÇEŞİTLERİ NELER?
Bireysel emeklilik yatırım fonlarında risk, en önemli faktör olduğu için fon çeşitleri de sahip oldukları risk oranlarına göre gruplandırılıyor. Örneğin; Para Piyasası Fonu ve Temkinli Değişken Fon, düşük riskli fonlar arasında yer alıyor. Borçlanma Araçları Fonu, Değişken Fon, Dengeli Değişken Fon, Dinamik Değişken Fon, Katkı Fonu ve Standart Fon ise orta riskli fonları meydana getiriyor. Agresif Değişken Fon, Altın Fonu, Hisse Senedi Fonu ve Karma Fon da yüksek riskli fonlar olarak kategorize ediliyor. Tüm bu fonların kendi aralarında çeşitli farklılıkları bulunsa da temel olarak risk düzeyi arttıkça getiri oranının da yüksek düzeylerde artıp, azalabileceğini unutmamak gerekiyor.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI HANGİLERİ?
Bireysel emeklilik fonları, tıpkı diğer yatırım araçlarında olduğu gibi ülke ve dünya gündemine bağlı olarak çeşitli değişiklikler gösterebiliyor. Bu yüzden bireysel emeklilik yatırım fonlarının getiri ve tercih edilme oranları da hiçbir zaman sabit kalmıyor. Ancak çoğu zaman orta riskli fonlar ya da fazla risk içermesine rağmen fazla getiri sağladığı için yüksek riskli fonlar tercih ediliyor. Garantici vatandaşlar ise düşük riskli fonlara yönelebiliyor. Orta riskli fonlarda en çok tercih edilen fonlardan biri Borçlanma Araçları Fonu iken yüksek riskli fonlarda en çok tercih edilen fonlardan birini ise Hisse Senedi Fonu oluşturuyor.
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