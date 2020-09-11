Bireysel emeklilikte en çok tercih edilen fonlar! Kim, hangi fonu tercih ediyor?

Giderek daha bilinir ve tercih edilir bir hizmet halini alan bireysel emeklilik, genellikle kendisi ve sevdikleri için adım adım artan garantili bir yatırım yapmak isteyenlere hitap ediyor. Ödediğiniz tutarları toplu şekilde veya maaş olarak geri alabildiğiniz bu sistemde birikimizin hangi hızda ve hangi miktarlarda artabileceğine, bunun için üstlenmeniz gereken risk oranına da siz karar verebiliyorsunuz. Bireysel emeklilik sisteminde size bu imkanları sunan fonlarla ilgili detayları öğrenebilir, en çok tercih edilen fonlar sayesinde daha sağlıklı ve doğru kararlar verebilirsiniz.

ÖNCELİKLE BİREYSEL EMEKLİLİK YATIRIM FONU NEDİR?

Bireysel emeklilik için ödediğiniz katkı payları, profesyonel portföy şirketleri ve devlet denetiminde çeşitli yatırım fonlarına aktarılıyor. Bu yatırım fonları sayesinde kısa sürede yüksek geri dönüşler alabildiğiniz gibi daha sabit adımlarla da ilerleyebiliyorsunuz. Tahmin edilebileceği gibi daha yüksek getirilere sahip olan fonlar, aynı şekilde daha yüksek risk seviyeleri de içeriyor. Bu da birikimlerinizin kısa dönemli dalgalanmalardan dahi yüksek oranda etkilenebileceği anlamına geliyor. Haliyle seçeceğiniz fon, yatırımınızın geleceği açısından yüksek önem taşıyor.