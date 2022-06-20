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Bitcoin ne kadar? 20 Haziran 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 20 Haziran 2022 Pazartesi

20.06.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralara ilişkin son durum da merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Bitcoin ne kadar? 20 Haziran Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? İşte 20 Haziran 2022 Pazartesi günü Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum...

Bitcoin ne kadar? 20 Haziran 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 20 Haziran 2022 Pazartesi

Bitcoin ve kripto para piyasalarına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasasında sert kayıplar geçtiğimiz hafta sürmüştü. Hafta başında Celsius Network’ün para çekme işlemlerini durdurmasının ardından kripto para piyasasında düşüş hız kazanmıştı. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 20 Haziran 2022 Pazartesi günü Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum ve ayrıntılar haberimizde...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

20 Haziran Pazartesi günü Bitcoin alış fiyatı 344.298,03 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 344.297,86 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 20 Haziran Pazartesi günü yüzde 7,34 yükseldi Bitcoin'in alış fiyatı 19.863,73, Bitcoin'in satış fiyatı 19.863,72 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 20 Haziran Pazartesi günü yüzde 10,76 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.070,2400, satış fiyatı ise 1.070,2300 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

20 Haziran Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 18.550,4699 TL, satış fiyatı 18.550,2966 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 20 Haziran Pazartesi günü yüzde 11,04 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0581 Dolar, satış fiyatı ise 0,0580 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

20 Haziran Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,0062 TL, satış fiyatı ise 1,0060 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 20 Haziran Pazartesi günü yüzde 4,09 arttı. Ripple alış fiyatı 0,3156 Dolar, satış fiyatı ise 0,3155 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,4703 TL, satış fiyatı ise 5,4686 TL oldu.

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bitcoin Türk lirası Ethereum Kripto para Dogecoin
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