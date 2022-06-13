Bitcoin neden düşüyor? 13 Haziran Bitcoin fiyatları ne kadar, kaç dolar? İşte BTC fiyatı13 Haziran 2022 Pazartesi!

Bitcoin fiyatındaki düşüş sürüyor. BTC 13 Haziran Pazartesi günü yüzde 11,51 değer kaybı yaşadı. Bugün BTC'nin alış fiyatı 419.697,00 TL, satış fiyatı ise 419.696,83 TL. Peki Bitcoin neden düşüyor? 13 Haziran Bitcoin fiyatları ne kadar, kaç dolar? İşte 13 Haziran 2022 Pazartesi BTC fiyatı...

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin neden düşüyor, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 13 Haziran Pazartesi günü sabaha karşı Bitcoin 25.102 dolara geriledi. Bitcoin ardından 26.000 dolara geri yükseldi ve tekrar25.200 dolara düştü.

Bitcoin böylelikle geçtiğimiz 2020'nin Aralık ayundan bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.

Öte yandan bu hafta ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıklayacak.

Fed'den ağırlıklı olarak 50 baz puanlık bir faiz artırımı beklense de Barclays gibi bazı kurumlar 75 baz puanlık bir artırım gelmesini de bekliyor. Tabii faiz kararı kadar karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da dikkatle takip edilecek. Powell'ın değerlendirmelerinde önümüzdeki aylarda atılacak adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

13 HAZİRAN BİTCOİN NE KADAR?

13 Haziran Pazartesi günü Bitcoin alış fiyatı 519.550,29 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 519.550,12 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 13 Haziran Pazartesi günü yüzde 11,51 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 24.386,81 , Bitcoin'in satış fiyatı 24.386,80 Dolar oldu.

BİTCOİN KAÇ TL?

13 Haziran Pazartesi günü Bitcoin alış fiyatı 419.697,00 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 419.696,83 TL oldu.

