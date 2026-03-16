Böylesi görülmedi! Ceza aracın bedelini aşınca bakın ne yaptı

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre Trabzon Of'ta bir sürücüye 1 milyon liraya yakın ceza kesildi. Ceza arabanın fiyatından fazla olunca sahibi aracı satışa çıkardı. Ceza yiyen aracın fotoğrafı kemençe eşliğinde söylenen şarkılarla paylaşıldı. Şarkıda, “Ehliyet yok ruhsat yok, polis dedi gel beri” gibi sözler yer alıyor. Araç sürücüsüne kesilen cezalar sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Böylesi görülmedi! Ceza aracın bedelini aşınca bakın ne yaptı
Cansu Çamcı

Trabzon Of'da daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Yazılan trafik cezası sosyal medyada gündem oldu. 61 OF plakalı aracın cezası, fiyatını aşınca otomobilin sahibi aracı satmaya karar verdi.

Ceza yiyen aracın fotoğrafı kemençe eşliğinde söylenen şarkılarla paylaşıldı. Şarkıda, "Ehliyet yok ruhsat yok, polis dedi gel beri" gibi sözler yer alıyor.

Paylaşımlara göre, araç sürücüsüne kesilen cezalar şöyle:

• Drift atmak: 140.000 TL
• Polis “dur” ihtarına uymamak: 200.000 TL
• APP plaka kullanmak: 140.000 TL
• Yüksek promil alkollü araç kullanmak: 48.000 TL
• Trafik güvenliğini tehlikeye atmak: 70.000 TL
• Drift görüntüsünü sosyal medyada paylaşmak nedeniyle ek işlem: 90.000 TL
• Araçta aşırı yüksek sesli müzikle çevreyi rahatsız etmek (abartılı ses sistemi): 24.000 TL
• Araç trafikten men ve diğer idari yaptırımlar: 248.000 TL

Böylesi görülmedi! Ceza aracın bedelini aşınca bakın ne yaptı 1

"ARABAYA KIZ GİBİ BAKTIM KEFİLİM"

İnternette yer alan bazı araç satış ilanlarında, trafik cezası nedeniyle satılık olduğu belirtilmeye başlandı, 1998 model Honda marka bir araç, 289 bin liradan satışta. İlan sahibi, "Arabanın hiç bir eksiği yoktur çalışmayan hiç bir aksamı yoktur 230 bin TL trafik cezalarımdan dolayı satıyorum, araca her şekilde kefilim kız gibi baktım arabaya." bilgisine verdi.

İnternette bu ilan gibi birçok ilan bulunuyor ve cezalar yeni yürürlüğe girdiği ilan sayısı artabilir. Sürücüler trafik cezası nedeniyle araçlarını sattıkları ileri sürüyorlar ancak bu araçların birikmiş vergi ve cezaları ödemeden satılması imkansız. Bu nedenle alanların dikkatli olması gerekiyor.

TRAFİK DÜZENE GİRMEK ÜZERE, KURAL TANIMAYANLARA AĞIR CEZA YAZILIYOR

Yüksek trafik cezası genelde birden fazla ihlal varsa uygulanıyor. Araba sattıran cezalar genelde alkollü araç kullanan, ağır para cezalarına rağmen drift atan, polisten kaçmaya çalışan, ehliyetsiz araç kullanan sürücülere uygulanıyor.

Böylesi görülmedi! Ceza aracın bedelini aşınca bakın ne yaptı 2

REKOR CEZALAR YAZILIYOR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün 116 promil alkollü olduğu, ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan 2 yıl geçici iptal edildiği belirlendi. 1 Mart 2026 tarihinde, otomobil sürücüsüne üçüncü kez alkollü olarak araç kullanmaktan 150 bin TL, ehliyeti alkollü araç kullanmaktan alındığı halde ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL, araç sahibine de 40 bin TL olmak üzere toplam 390 bin TL ceza yazıldı.

Böylesi görülmedi! Ceza aracın bedelini aşınca bakın ne yaptı 3

TRAFİKTE KAVGAYA 742 BİN LİRA

13 Mart 2026 tarihinde, İstanbul'da araç sürücüleri ve yolculara, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "trafikte duraklama", “yayaların trafiği tehlikeye sokacak davranışlarda bulunması ve saygısızca araç kullanmak”tan toplamda 726 bin 984 TL idari para cezası kesildi. Araçlar 60 gün süreyle de trafikten men edilirken sürücülerin ehliyetlerinin ise 60 gün süre ile geri alındığı öğrenildi.

6 Mart 2026 tarihinde, Serdivan ilçesinde bir sürücü ehliyetsiz şekilde araç kullanırken polise yakalandı. Daha önce aldığı stajyer ehliyetinin iptal edildiği belirlenen sürücüye yeni kanun uyarınca 200 bin lira para cezası kesildi. Yazılan cezaya tepki gösteren sürücü, "Benim aracım 200 bin lira etmiyor ağabey." diyerek sitem etti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
