'Bu ay içinde...' Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Bakan Şimşek'ten 'faiz indirimi' sözleri

TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Haziran enflasyonu beklentilerin altında gerçekleşmişti. Temmuz ayındaki PPK toplantısında faiz indirimine gidilebileceğine yönelik beklentiler de güçlendi. Tahminler genel olarak 250 - 300 baz puan aralığında şekillenirken AK Parti'nin Kızılcahamam kampındaki gündem maddelerinden bir tanesinin de yüksek faiz oranları olduğu öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; milletvekilerinin yüksek faizler sebebiyle yatırım, üretim ve ticaretin olumsuz etkilendiğini belirtip faizlerin indirilmesi gerektiği yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ

Sürpriz bir gelişme olmaması durumunda Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu toplantısında, indirim kararı vermesine kesin gözüyle bakıldığına yönelik bilgiler edinildiği kaydedildi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de hem milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarında hem de AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampı esnasında bu ay içerisinde bir faiz indirimi yapılacağının işaretini verdiği aktarıldı. Ekonomi yönetimindeki beklentinin de Merkez Bankası'nın 250 - 300 baz puan faiz indirimine gitmesi olduğu belirtildi.

"ÇOK AKSİ BİR GELİŞME OLMAZSA..."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in milletvekillerine yönelik yaptığı sunumda, "Çok aksi bir gelişme olmazsa, bu ay içinde bir faiz indirimi olması bekleniyor" dediği belirtilirken "Enflasyonda hedeflerimizin tutmasını bekliyoruz. 2026’da yüzde 20’nin altına inmesini hedefliyoruz, 2027’de ise tek haneli rakamları göreceğiz. Enflasyon konusunda olumlu bir ilerleme söz konusu. Ekonomimiz şoklara dayanıklı hâle geldi. Programımız kendini kanıtladı. Kırılganlıklar azaldı" ifadelerini kullandığı aktarıldı.