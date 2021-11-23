Bu fiyattan altın ve dolar alınır mı? İslam Memiş yanıtladı

Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL kurunun ardından, Türk lirası gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Fed Başkanı Jerome Powell’ın göreve yeniden aday gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili açıklamaları sonrasında dolar/TL kuru 11.47 liranın üstünü görerek dün gece rekor kırdı.

Dolar gün içerisinde 12,5 liranın, euro 14 liranın sterlin ise 16 liranın üzerini gördü. Peki dolar ve altın alınır mı? İşte Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 'in son yorumu...

"TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 59 ÇOK YAZIK OLDU"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise "TL’nin değer kaybı yüzde 59 çok yazık oldu" dedi. Memiş, "Bu hafta veya önümüzdeki hafta başından itibaren hızlı bir geri çekilme süreci bekliyorum. Bunu bugüne kadar “Satmayı Sevmem” diye düşünen biri olarak söylüyorum" tahmininde bulundu.

Gümüşün gram fiyatının 9,64 liraya yükseldiğini hatırlatan Memiş, "10-11 lira için bu yıl bir öngörüm vardı. İnananlara ve sabredenlere selam olsun. Az kaldı" dedi.

