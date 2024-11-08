Bu kadarı da pes dedirtti! Bakanlığın taklit-tağşiş listesi uzadıkça uzadı... Köy yoğurdunun içinde neler varmış neler!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenli olarak yayımladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi gündemdeki yerini sağlamlaştırdı. Markalardan lokantalara kadar her şeyin bir bir ifşa edildiği listeye 12 gıda daha eklendi. Vatandaşların listeye bakmadan alışveriş yapamadığı bu süreçte listeye yeni eklenenlerden en çok 'köy yoğurdu' dikkat çekti.

LİSTEYE BAKMADAN GEÇİLMİYOR

Sucuktan dil, peynirde natamasin, börekte sakatat, sumakta gıda boyası, zeytinyağı ürününde 'tohum yağlarının karıştırılması' derken liste kabarmaya devam ediyor. Listenin daha artacağı da tahmin ediliyor. Büyük markalar da listede yer alırken Bakanlık güncel listesini internet sayfası üzerinden paylaştı.

"Köy tipi bidon yoğurdu" olarak satılan üründe 'bitkisel yağ ve jelatin' tespit edilmesi güncel listenin en çok dikkat çeken maddesi oldu.