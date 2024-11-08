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Bu kadarı da pes dedirtti! Bakanlığın taklit-tağşiş listesi uzadıkça uzadı... Köy yoğurdunun içinde neler varmış neler!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.11.2024 09:43
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Daha neler göreceğiz? Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş gıdaların listesini yayımlamaya devam ediyor. Sucuktan dil, peynirde natamasin derken listeye eklenen ürün sayısı 733 oldu. Bakanlığın yayımladığı listeye 'köy tipi' olarak sayılan yoğurt da girdi. Bakanlığın açıklamasına göre köy tipi yoğurtta 'bitkisel yağ ve jelatin' tespit edildi.

Bu kadarı da pes dedirtti! Bakanlığın taklit-tağşiş listesi uzadıkça uzadı... Köy yoğurdunun içinde neler varmış neler!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenli olarak yayımladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi gündemdeki yerini sağlamlaştırdı. Markalardan lokantalara kadar her şeyin bir bir ifşa edildiği listeye 12 gıda daha eklendi. Vatandaşların listeye bakmadan alışveriş yapamadığı bu süreçte listeye yeni eklenenlerden en çok 'köy yoğurdu' dikkat çekti.

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LİSTEYE BAKMADAN GEÇİLMİYOR

Sucuktan dil, peynirde natamasin, börekte sakatat, sumakta gıda boyası, zeytinyağı ürününde 'tohum yağlarının karıştırılması' derken liste kabarmaya devam ediyor. Listenin daha artacağı da tahmin ediliyor. Büyük markalar da listede yer alırken Bakanlık güncel listesini internet sayfası üzerinden paylaştı.

"Köy tipi bidon yoğurdu" olarak satılan üründe 'bitkisel yağ ve jelatin' tespit edilmesi güncel listenin en çok dikkat çeken maddesi oldu.

günaydınlar süt

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Anahtar Kelimeler:
yoğurt Tarım ve Orman Bakanlığı
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