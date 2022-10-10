Bu yöntemlerle yüzlerce lirayı cebinizde tutun! İşte 7 inanılmaz tasarruf yolu

Tasarruf yapmanın yolu ilk önce harcamaları kısmaktan geliyor. Ancak harcamaları fazla kısmadan daha bilinçli tüketici olarak da tasarruf yapmak mümkün. İşte 7 inanılmaz tasarruf yöntemi...

YEMEKLERİ EVDE YAPIN

Dışardan yemek yerine yemekleri evde hazırlasanız ay sonunda daha karlı çıkarsınız. Ayrıca işyerine de evde hazırladığınız yemeği götürebilirsiniz.

SAĞLAM ÜRÜNLER SATIN ALIN

Sürekli kullanılan ürünlerde kaliteli olanı tercih edin. Fiyat biraz daha fazla olsa hem komforunuz yükselecek hem de kaliteli ürünü yıllarca kullanabileceğiniz için, yenisine uzun süre ihtiyacınız olmayacak.

BÜTÇE PLANI YAPIN

Maaşınızı aldığınız anda giderleri belirleyin. Tüm giderleri belirledikten sonra kalan miktarı özel ihtiyaçlarınıza ayırın.

İÇECEKLERİNİZİ EVDE HAZIRLAYIN

Şişe su ya da kahve satın almak yerine sürekli kullanabileceğiniz büyük bir matara alın. Evden çıkmadan önce bu matarayı su veya kahve ile doldurun.

YEMEKLERİ TOPTAN PİŞİRİN

Sebze, bakliyat ve etleri hafta başında pişirebilir ve bu şekilde hafta boyu yetecek kadar yemek hazırlayabilirsiniz. Aynı şekilde market alışverişlerini de toptan yapmanız ev ekonomisine katkı sağlayacaktır.

BANKA HESABINIZA DİKKAT EDİN

Faturalarınızı otomatik ödemeye alarak geç ödeme faizinden kurtulursunuz. Ayrıca borç faizinden kurtulmak için ilk önce borcu kapatmaya öncelik verin. Eksi bakiyeye düşmemeye dikkat edin.

ABONELİKLERİ İPTAL EDİN

Okumadığınız dergi, gazete ya da izlemediğiniz dijital film platformlarındaki aboneliklerinizi iptal edin. Ayrıca kitap ve DVD satın almak yerine kütüphaneden ödünç almayı da deneyebilirsiniz.





