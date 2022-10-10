FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu yöntemlerle yüzlerce lirayı cebinizde tutun! İşte 7 inanılmaz tasarruf yolu

Bu yöntemlerle yüzlerce lirayı cebinizde tutun! İşte 7 inanılmaz tasarruf yolu

10.10.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazen gözden kaçan detaylar aylık küçük rakamlara mal olsa da cüzdanınızda yıllık olarak açıklara neden olabilir. Bunları tespit edip tasarruf yapmanız durumunda yüzlerce lira cebinize kalabilir.

Bu yöntemlerle yüzlerce lirayı cebinizde tutun! İşte 7 inanılmaz tasarruf yolu

Tasarruf yapmanın yolu ilk önce harcamaları kısmaktan geliyor. Ancak harcamaları fazla kısmadan daha bilinçli tüketici olarak da tasarruf yapmak mümkün. İşte 7 inanılmaz tasarruf yöntemi...

YEMEKLERİ EVDE YAPIN

Dışardan yemek yerine yemekleri evde hazırlasanız ay sonunda daha karlı çıkarsınız. Ayrıca işyerine de evde hazırladığınız yemeği götürebilirsiniz.

Bu yöntemlerle yüzlerce lirayı cebinizde tutun! İşte 7 inanılmaz tasarruf yolu

SAĞLAM ÜRÜNLER SATIN ALIN

Sürekli kullanılan ürünlerde kaliteli olanı tercih edin. Fiyat biraz daha fazla olsa hem komforunuz yükselecek hem de kaliteli ürünü yıllarca kullanabileceğiniz için, yenisine uzun süre ihtiyacınız olmayacak.

Bu yöntemlerle yüzlerce lirayı cebinizde tutun! İşte 7 inanılmaz tasarruf yolu

BÜTÇE PLANI YAPIN

Maaşınızı aldığınız anda giderleri belirleyin. Tüm giderleri belirledikten sonra kalan miktarı özel ihtiyaçlarınıza ayırın.

Bu yöntemlerle yüzlerce lirayı cebinizde tutun! İşte 7 inanılmaz tasarruf yolu

İÇECEKLERİNİZİ EVDE HAZIRLAYIN

Şişe su ya da kahve satın almak yerine sürekli kullanabileceğiniz büyük bir matara alın. Evden çıkmadan önce bu matarayı su veya kahve ile doldurun.

Bu yöntemlerle yüzlerce lirayı cebinizde tutun! İşte 7 inanılmaz tasarruf yolu

YEMEKLERİ TOPTAN PİŞİRİN

Sebze, bakliyat ve etleri hafta başında pişirebilir ve bu şekilde hafta boyu yetecek kadar yemek hazırlayabilirsiniz. Aynı şekilde market alışverişlerini de toptan yapmanız ev ekonomisine katkı sağlayacaktır.

Bu yöntemlerle yüzlerce lirayı cebinizde tutun! İşte 7 inanılmaz tasarruf yolu

BANKA HESABINIZA DİKKAT EDİN

Faturalarınızı otomatik ödemeye alarak geç ödeme faizinden kurtulursunuz. Ayrıca borç faizinden kurtulmak için ilk önce borcu kapatmaya öncelik verin. Eksi bakiyeye düşmemeye dikkat edin.

Bu yöntemlerle yüzlerce lirayı cebinizde tutun! İşte 7 inanılmaz tasarruf yolu

ABONELİKLERİ İPTAL EDİN

Okumadığınız dergi, gazete ya da izlemediğiniz dijital film platformlarındaki aboneliklerinizi iptal edin. Ayrıca kitap ve DVD satın almak yerine kütüphaneden ödünç almayı da deneyebilirsiniz.

Bu yöntemlerle yüzlerce lirayı cebinizde tutun! İşte 7 inanılmaz tasarruf yolu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırmızı et 200 lira olunca vatandaş ona yöneldi!Kırmızı et 200 lira olunca vatandaş ona yöneldi!
Son Dakika: Asgari ücret, memur ve emekli maaşları... Bakan Nebati "Altında kalmayacak" diyerek kritik sınırı canlı yayında duyurduSon Dakika: Asgari ücret, memur ve emekli maaşları... Bakan Nebati "Altında kalmayacak" diyerek kritik sınırı canlı yayında duyurdu
Petrol ve motorin fiyatı ardındaki gerçek! Petrol ve motorin fiyatı ardındaki gerçek!
Anahtar Kelimeler:
para tasarruf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Motorine bu gece bir zam daha geliyor!

Motorine bu gece bir zam daha geliyor!

Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor!

Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor!

Tadınızı kaçıracak haber! Yeni zam geliyor

Tadınızı kaçıracak haber! Yeni zam geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.