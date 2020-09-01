Bu Zamanda Sabun Satan Batmaz!

Karantina Döneminde Sabun Satan Köşeyi Döndü!

Pandemide en çok ne satar / Pandemi döneminde hangi işe yatırım yapsam / pandemi döneminde hangi iş tutar; bu soruları soranlar için güzel bir araştırmamız var…

Pandemide En Çok Ne Satar?

Karantina dönemi hemen herkes için zorlu bir süreçti. Zaten covid-19’un kendisi, başlı başına planları alt üst etti. Diğer yandan sağlığımız ve yakınlarımızın sağlığı için duyduğumuz kaygı ile baş etmek de epey zordu. Tüm bunların yanında covid-19 karantina sürecinde e-ticaretin ve bazı ürünlerin yükselişe geçtiğini hatta hiç olmadığı kadar çok satış yaptığını biliyoruz. Karantina döneminde en çok satan ürünleri araştırdık ve ilginç verilerle karşılaştık. Örneğin sabun çeşitleri üreten ya da satan işletmeler ön göremeyecekleri satış oranları ile karşılaştı. İşte korona döneminde en çok satılan ürünler...

Korona’da En Çok Ne Satıldı?

Önce bir hatırlayalım…

2019 Aralık ayında, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs salgını hepimizi endişelendirdi. Bu salgın hızla yayıldı ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edildi. COVID-19 salgının hastalanma endişesi kadar ekonomik kaygıları da beraberinde getirdiği bir gerçek. Bu nedenle hala pek çok ekonomi akademik araştırma kürsüleri, bu konuyu analiz ediyor. Bu analizlere göre tüm dünyada tüketici davranışları keskin bir şekilde ve çok hızlı değişti. Örneğin fiziksel mağazadan ürün alma isteği ve alışkanlığı büyük ölçüde yok oldu. E-ticaret ise hiç olmadığı kadar hareketli hale geldi. Yeni sektörler ve yeni iş alanları bir de yeni çalışma biçimleri doğdu.

Pandeminin karantina döneminde dünya genelinde e-ticaret ürün satış oranları ciddi şekilde arttı. Bu dönemde bir e-ticaret yatırımı olanların hemen hepsi büyük karlılık yaşadı. Büyük organizasyonlar ise hayal bile edemeyecekleri satış rakamlarına ulaştı.