Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 16 Mart Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 17 Mart 2022 Perşembe

Bugün Bitcoin kaç Dolar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in açıklamasının ardından kripto para alım, satımı yapmak isteyen kişiler ile ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 17 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? 17 Mart 2022 Perşembe kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 17 Mart Perşembe günü yüzde 5,32 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 41.190,01 Bitcoin'in satış fiyatı 41.190,00 Dolar oldu.

BİTCOİN KAÇ TL? 17 MART 2022 PERŞEMBE

17 Mart Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 605.493,15, Bitcoin satış fiyatı ise 605.493,00 TL oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 17 Mart Perşembe günü yüzde 5,64 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 2.766,2700 Dolar, satış fiyatı ise 2.766,2600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 17 MART 2022 PERŞEMBE

17 Mart Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 40.664,1690 TL, satış fiyatı 40.664,0220 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 17 Mart Perşembe günü yüzde 5,15 arttı. 17 Mart Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 0,1185, satış fiyatı ise 0,1184 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 17 MART 2022 PERŞEMBE

17 Mart Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,7420 TL, satış fiyatı ise 1,7405 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 17 Mart Perşembe günü yüzde 4,38 arttı. Ripple alış fiyatı 0,7941 Dolar, satış fiyatı ise 0,7940 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 17 MART 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 11,6733 TL, satış fiyatı ise 11,6718 TL oldu.

