Bugünkü gümüş fiyatı! 09 Şubat Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

09 Şubat 2026 itibarıyla gümüş fiyatları önemli bir artış gösterdi. Gümüş ons fiyatı 3572.53 TL, satış fiyatı ise 3580.46 TL olarak belirlendi. Bu, günlük %5.86'lık bir artış anlamına geliyor. Aynı zamanda gümüş gram fiyatı da 114.9717 TL alış, 115.1119 TL satış olarak kaydedildi. Gelişmeler, yatırımcılar için heyecan verici bir fırsat sunmakta. Gümüş, değerli bir yatırım aracı olarak önemini koruyor.

Gümüş Piyasasında 09 Şubat 2026 Günlük Gelişmeler

09 Şubat 2026 sabah 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekici bir artış gösterdi. Yatırımcılar, gümüse yoğun ilgi duyuyor. Gümüş, yatırımcıların dikkatini çeken değerli metaller arasında yer alıyor. Gümüş ons fiyatı, alışta 3572.53 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 3580.46 TL’ye yükseldi. Önceki güne göre %5.86’lık bir artış gözlemlendi.

Gümüşün değeri, ons/dolar fiyatı ile de bağlantılı. Gümüş ons/dolar alış fiyatı 82.01 Dolar oldu. Satış fiyatı ise 82.11 Dolar olarak kaydedildi. Bu rakamlar, gümüş ons/dolar işleminde %5.92 oranında artış olduğunu gösteriyor. Dolar cinsinden gümüş, uluslararası piyasalarda önemli bir rol oynuyor. Alıcıların karar süreçlerinde etkili olmaya devam ediyor.

Gümüş piyasasında başka bir önemli ürün, gümüş gramıdır. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramı, alışta 114.9717 TL olarak işlem görmektedir. Satış fiyatı ise 115.1119 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi, %5.93 oranında bir artışı işaret ediyor. Gümüş gram fiyatındaki artış, yatırımcıları yerel piyasalarda daha fazla harekete geçiriyor.

Tüm bu gelişmeler, gümüş yatırımcıları için heyecan verici bir ortam yaratıyor. Günlük fiyatlardaki artış, ekonomik gelişmelerle doğrudan bağlantılı. Tarım, sanayi ve teknoloji alanındaki ilerlemelerin gümüş fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Gümüş, tarihi boyunca yatırımcılar için güvenli bir liman olmuştur. Gelecekte de değerli bir yatırım aracı olarak varlığını sürdürecektir.

09 Şubat 2026’da gümüş fiyatlarındaki artışlar, piyasalardaki hareketlilik ile yatırımcıların ilgisi açısından dikkatle izlenmeli. Gümüş, değerli metaller arasında yer almakta ve önceki günlere kıyasla belirgin bir yükseliş yaşıyor.

