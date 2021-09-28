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Burada arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar yüzde 150 yükseldi!

28.09.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 salgını döneminde arsa alımlarında artış yaşandı. Ancak bazı bölgeler var ki metrekare fiyatları 100 TL’lere ulaştı.

Burada arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar yüzde 150 yükseldi!

Çanakkale Köprüsü’nün inşa edildiği Lapseki ve çevresindeki arsa fiyatları uçuşa geçti. Deniz manzaralı araziler hızla el değiştirirken, metrekare fiyatları 100 TL’ye kadar yükseldi.

METREKARE FİYATI 100 TL’YE KADAR YÜKSELDİ

18 Mart’ta açılması öngörülen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ana bağlantı noktası olan Lapseki ve çevresindeki henüz imara açılmamış arsaların metrekare fiyatları 40 TL’ye, imarlı arazilerde fiyatların minimum 100 TL’ye kadar yükseldiği kaydedildi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun en önemli bağlantı noktası olması ve toprakların çok verimli, ikliminin de elverişli olması nedeniyle bölgeye olan talep arttı. Çanakkale Köprüsü’nün iki yakayı bir araya getirecek olmasıyla birlikte bölge, Türkiye’nin en hızlı yükselen değeri haline geldi.

Burada arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar yüzde 150 yükseldi!

Eski bir Rum köyü olan Güreci, Mecidiye, Çardak ve Gazi Süleyman Paşa mevkileri, en fazla hareketliliğin yaşandığı bölge olarak açıklandı.

Burada arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar yüzde 150 yükseldi!

FİYATLAR YÜZDE 150 ARTTI

Bölgede fiyatlar 1 yıl içerisinde yüzde 150 artış gösterirken, büyük, küçük tüm birikimleriyle yatırımcıların Çanakkale’de toprak alımı yaptığı aktarıldı.

Burada arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar yüzde 150 yükseldi!

Geçtiğimiz yıl içerisinde önce Güreci’de dönümü 25 Türk lirasına yer bulmanın mümkün olduğunu ifade eden uzmanlar, 2021 yılının son çeyreğine girişirken aynı toprağın dönümünü 65 Türk lirasından aşağı bulmanın mümkün olmadığını paylaştı.

Burada arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar yüzde 150 yükseldi!

Burada arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar yüzde 150 yükseldi!

Burada arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar yüzde 150 yükseldi!

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