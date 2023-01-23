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Bursa TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Bursa Karacabey TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 3.316 konut sahibini buluyor

23.01.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Karacabey TOKİ kurası bugün çekiliyor. Bursa İli Karacabey İlçesi Karakoca Mahallesi'nde yer alan 3.316 konut sahiplerini bulacak. Kura çekimi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek. Kura çekilişini kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlemek mümkün. Peki, Bursa Karacabey TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Bursa TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

Bursa TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Bursa Karacabey TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 3.316 konut sahibini buluyor

Bursa Karacabey TOKİ kurası bugün çekiliyor ve kura sonucu ile birlikte 3.316 konut sahibini bulacak. Kura çekimi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki, Bursa TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ sonuçları nasıl sorgulanır? Bursa Karacabey TOKİ KURA SONUÇLARI belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar...

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bursa İli Karacabey İlçesi Karakoca Mahallesi'nde yer alan 3.316 konutun kurası bugün çekiliyor. Kura çekilişini kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlemek mümkün.

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

toki1

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Bursa Karacabey kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ 2

TOKİ BURSA KARACABEY KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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