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Bütçe maratonu başladı... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırım ve istihdam hedefli bir bütçe hazırladık

05.12.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.. Oktay, 'Yatırım ve istihdam hedefli bir bütçe hazırladık. Bütçemiz girişimci ve yatırımcıyı teşvik edecek.' dedi.

Bütçe maratonu başladı... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırım ve istihdam hedefli bir bütçe hazırladık

TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. 12 gün sürecek görüşmelerde Genel Kurul, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz toplanacak. Toplantıda bugün, daha önce alınan karar gereğince, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin ilk gün görüşmeleri gerçekleştirilecek.

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamalarından satır başları:

Gazi meclisimizin çatısı altında toplanarak milletimize şeffaf bir şekilde sunacağımız bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını diliyorum.

İçeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız engeller işimizi zorlaştırsa da engellenemedi. Kararlılığımız daha da kuvvetlendi. Türkiye için büyük düşünüyor, devrim niteliğinde atacağımız adımlar için heyecan duyuyoruz.

Bütçe teklifimiz adil ve sosyal içerikli. Bütçemiz kalem kalem genci yaşlısı 85 milyonun bütçesi.

Yatırım ve istihdam hedefli bir Bütçe hazırladık. Bütçemiz girişimci ve yatırımcıyı teşvik edecek. Doğu ile Batı arasında köprü olmakla kalmayıp kendi doğal gazını, enerjisini çıkaran bir bütçe. Tüm dünyanın gıpta ile izlediği Kızılelma’nın, TCG- Anadolu’nun, TÜRKSAT 6 A’nın bütçesidir. Turizmde rekorlara koşan bir bütçedir. 2023 bütçesi kadının statüsünü yükseltecek, tarımda yeni rekorları ve daha pek çok yeni gelişmeyi içerecek bütçedir. Yeni diriliş destanları yazmaya devam edeceğiz.

'TÜRKİYE AVANTAJLARINI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEKTEDİR'

ABD merkez bankası faiz artışının azalacağını belirtti. Dünya ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3,22 büyümesi bekleniyor. Büyüme cephesindeki benze tespitler diğer uluslararası kurumlar tarafından da yapılıyor. Sertleşen koşullara rağmen OECS yüzde 5,7 büyüme bekliyor. Başta ABD-Çin ihtilafı olmak üzere yoğunlaşan üretim merkezleri yeterli kalmamıştır. Türkiye rekabet avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmektedir.

SON 50 YILIN EN BÜYÜK BÜYÜME RAKAMI

Küresel finansal krizden sıyrılarak büyüyen Türkiye ekonomisi büyüyerek olumlu yönde ayrışmayı bilmiştir. Ülkemiz 11,4 büyüyerek son 50 yılın en büyük büyüme hızını yakalamıştır.

'TÜRKİYE AVANTAJLARINI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEKTEDİR'

ABD merkez bankası faiz artışının azalacağını belirtti. Dünya ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3,22 büyümesi bekleniyor. Büyüme cephesindeki benze tespitler diğer uluslararası kurumlar tarafından da yapılıyor. Sertleşen koşullara rağmen OECS yüzde 5,7 büyüme bekliyor. Başta ABD-Çin ihtilafı olmak üzere yoğunlaşan üretim merkezleri yeterli kalmamıştır. Türkiye rekabet avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmektedir.

SON 50 YILIN EN BÜYÜK BÜYÜME RAKAMI

Küresel finansal krizden sıyrılarak büyüyen Türkiye ekonomisi büyüyerek olumlu yönde ayrışmayı bilmiştir. Ülkemiz 11,4 büyüyerek son 50 yılın en büyük büyüme hızını yakalamıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Fuat Oktay

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