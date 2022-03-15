Bütçe, şubat ayında 69,7 milyar lira fazla verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri şubatta 270 milyar 555 milyon lira, giderleri 200 milyar 818 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 126,3 artarak 270 milyar 555 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 108,3 artışla 200 milyar 818 milyon liraya ulaştı.

Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 113,5 yükselerek 446 milyar 557 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 65 artarak 346 milyar 776 milyon liraya çıktı.

Böylece merkezi yönetim bütçesi şubatta 69 milyar 737 milyon lira, ocak-şubat döneminde ise 99 milyar 781 milyon lira fazla verdi.

