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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE YASALAŞTI! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? Resmi Gazete'de yayımlandı

28.12.2023 07:08 | Son Güncelleme:
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Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle 4,7 milyon vatandaş daha Cumhuriyet'in 100. yılına özel verilen ikramiyeden faydalanmış olacak. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, 2023 çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek, hangi tarihte banka hesaplarına yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE YASALAŞTI! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur'luların beklediği 2023 çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerine ilişkin detaylar...

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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE RESMİ GAZETE'DE

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.

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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN?

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi bu akşam Resmi Gazete'de yayımlandı. Ödemelerin Perşembe ya da Cuma günü banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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