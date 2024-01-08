Çalışanlar! Bu haber tam da sizin için... İster gezin ister uykunun tadını çıkarın!

2024 yılında çalışanlar tatile doyacaklar yeter ki doğru zamanda izin alın! Yeni yılın ilk tatil günü 1 Ocak Pazartesi gününe denk geldi. Cumartesi ve Pazar günlerini Pazartesi ile birleştirenler çoktan üç günlük tatillerini yaptı bile.



