FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çalışanlar! Bu haber tam da sizin için... İster gezin ister uykunun tadını çıkarın!

Çalışanlar! Bu haber tam da sizin için... İster gezin ister uykunun tadını çıkarın!

08.01.2024 14:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024 yılında çalışan vatandaşlar, yasal tatil günleri ve hafta sonları kullanarak sadece 7 gün izin kullanarak 40 gün tatil yapabilecekler. Bu fırsatı değerlendirenler, uzun bir dinlenme ve tatil imkanı elde edecekler. Bu uygulama, vatandaşların tatil planlarını esnek bir şekilde yapmalarına olanak sağlayacak.

2024 yılında çalışanlar tatile doyacaklar yeter ki doğru zamanda izin alın! Yeni yılın ilk tatil günü 1 Ocak Pazartesi gününe denk geldi. Cumartesi ve Pazar günlerini Pazartesi ile birleştirenler çoktan üç günlük tatillerini yaptı bile.


Keşfet

7 GÜN İZİN ALARAK 40 GÜN İZİN YAPMAK MÜMKÜN

7 GÜN İZİN ALARAK 40 GÜN İZİN YAPMAK MÜMKÜN

9 Nisan Salı ile 12 Nisan Cuma arasında kutlanacak Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil şansınız olabilir! Salı arife, Çarşamba, Perşembe ve Cuma bayram tatili. Pazartesi de bir gün senelik izin alarak tatilinizi 9 güne çıkarabilirsiniz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da Pazartesi günü bir gün izin alarak, izninizi 4 güne çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde 1 Mayıs Çarşamba günü olacak İşçi Bayramı öncesi veya sonrasında da 2 gün izin alarak tatilinizi 5 güne çıkarabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI

KURBAN BAYRAMI

İkinci 9 günlük tatil fırsatı da Kurban Bayramı'nda! Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba bayram tatili olarak dikkat çekiyor. 2 gün izin alarak toplam izninizi 9 güne çıkarabilirsiniz.

2024'te bir başka izin fırsatını da 15 Temmuz'da bulabilirsiniz. 15 Temmuz Pazartesi, hafta sonuyla birleştiğinde üç günlük izin yapabilirsiniz. Ve gelelim senenin izin fırsatına!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim Pazartesi izin kullanırsanız Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günü izinli olabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yıllık izin
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan adaylığını açıkladı, Akşener'e çok sert suçlama geldi!

Erdoğan adaylığını açıkladı, Akşener'e çok sert suçlama geldi!

2000-2008 arası sigorta girişi olan SSK 4a, Bağ-Kur 4b’li çalışanlar dikkat!

2000-2008 arası sigorta girişi olan SSK 4a, Bağ-Kur 4b’li çalışanlar dikkat!

ÖZEL | Vakalar arttı, endişe başladı: Yeni bilinmeyen salgın mı var?

ÖZEL | Vakalar arttı, endişe başladı: Yeni bilinmeyen salgın mı var?

Galatasaray'a sponsor oldular! İşler hesapladıkları gibi gitmedi: Dev şirket konkordato istedi

Galatasaray'a sponsor oldular! İşler hesapladıkları gibi gitmedi: Dev şirket konkordato istedi

Kabine emekli maaşı düzenlemesiyle toplanıyor

Kabine emekli maaşı düzenlemesiyle toplanıyor

İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi

İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.