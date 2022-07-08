Çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı! Yemek ve yol ücretleri artıyor

Çalışanları ilgilendiren önemli karar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.Buna göre şirketler kendi bünyelerinde yemek ve ulaşım hizmeti vermiyorsa çalışanlara verilecek tutarlar güncellendi.

YEMEK ÜCRETLERİ YÜZDE 79 ARTTI

Karara göre işyerleri kendi bünyelerinde çalışanlarına yemek vermiyorsa günlük yemek ücreti 34 liradan 51 liraya yükseltildi. Böylece yüzde 79.41 oranında artış gerçekleşmiş oldu.

Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 1224 lira yemek parası verilmesi gerekiyor.

YOL ÜCRETLERİ YÜZDE 50 ARTTI

Bununla birlikte yol ücretlerinde de gelişme oldu. Başka bir deyişle, ulaşımı işyeri servisle karşılamıyorsa günlük 17 lira çalışanına yol ücreti vermesi gerekiyordu. Bu Ücret ise yeni düzenlemeyle 25,5 liraya çıkarıldı. Yol ücretinde de yüzde 50 artış yapıldı.

Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 612 lira yol parası verilmesi gerekiyor.

