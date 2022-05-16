Çaya zam mı geldi? Çay fiyatları ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Artvin Uluslararası Havalimanı açılışında 2022 senesinde yaş çay taban alım fiyatını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası yeni fiyatlar merak ediliyor. Peki çaya zam mı geldi?

ÇAYA ZAM MI GELDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş çayda geçtiğimiz sene 3,87 lira olan alım fiyatını yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkararak geçen yıla göre desteklemeyle beraber ortalama yaş çaya yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liraya çıkardıklarını duyurdu.

ÇAYKUR ZAMMI NE KADAR?

Ayrıca çay üreticilerinin özel sektöre düşük fiyatla çay satışının da önüne geçilmesine olanak sağlaması ve bütün yaş çay üreticilerinin merakla beklediği kuru çay zammının da ÇAYKUR tarafından yapıldığı öğrenilmiş oldu.

ÇAYKUR'un yaş çay zammı sonrasında kuru çaya %43,7 zam yaptığı öğrenildi.

