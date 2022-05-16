FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çaya zam mı geldi? Çay fiyatları ne kadar oldu?

Çaya zam mı geldi? Çay fiyatları ne kadar oldu?

16.05.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaya zam gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay alım fiyatına yüzde 73 zammı açıklamasının sonrasında kuru çay fiyatına da zam uygulaması yapıldı. Açıklamanın sonrasında vatandaşlar “Çaya zam geldi mi?” sorusunu merak ediyor. Peki çaya zam mı geldi? Çay fiyatları ne kadar oldu? İşte son fiyatlar...

Çaya zam mı geldi? Çay fiyatları ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Artvin Uluslararası Havalimanı açılışında 2022 senesinde yaş çay taban alım fiyatını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası yeni fiyatlar merak ediliyor. Peki çaya zam mı geldi?

ÇAYA ZAM MI GELDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş çayda geçtiğimiz sene 3,87 lira olan alım fiyatını yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkararak geçen yıla göre desteklemeyle beraber ortalama yaş çaya yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liraya çıkardıklarını duyurdu.

ÇAYKUR ZAMMI NE KADAR?

Ayrıca çay üreticilerinin özel sektöre düşük fiyatla çay satışının da önüne geçilmesine olanak sağlaması ve bütün yaş çay üreticilerinin merakla beklediği kuru çay zammının da ÇAYKUR tarafından yapıldığı öğrenilmiş oldu.

ÇAYKUR'un yaş çay zammı sonrasında kuru çaya %43,7 zam yaptığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maaş kesintisiyle ilgili flaş iade kararı! Maaş kesintisiyle ilgili flaş iade kararı!
Altın ve dolar yatırımcısını ‘Silkeleme operasyonu var’ diyerek uyardı! İslam Memiş’ten ‘makas aralığı’ yorumuAltın ve dolar yatırımcısını ‘Silkeleme operasyonu var’ diyerek uyardı! İslam Memiş’ten ‘makas aralığı’ yorumu
Fırsatçılar şimdi yandı! Maliye ve emlakçılar...Fırsatçılar şimdi yandı! Maliye ve emlakçılar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşi ve kardeşine kurşun yağdırdı, dehşet anları ortaya çıktı

Eşi ve kardeşine kurşun yağdırdı, dehşet anları ortaya çıktı

İslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret etti

İslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret etti

Polis aracı kullanan sığınmacı sınır dışı ediliyor! Tepki çeken video bakın nasıl çekilmiş

Polis aracı kullanan sığınmacı sınır dışı ediliyor! Tepki çeken video bakın nasıl çekilmiş

Konut fiyatları nasıl düşecek?

Konut fiyatları nasıl düşecek?

2022 kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?

2022 kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?

Tiryakiler bu habere çok üzülecek! Yüzde 43...

Tiryakiler bu habere çok üzülecek! Yüzde 43...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ödül gecesinin en çok dikkat çeken isimleri! Herkes ona baktı

Ödül gecesinin en çok dikkat çeken isimleri! Herkes ona baktı

Şakası gerçek oldu! Oğlunu o halde görünce şoke oldu

Şakası gerçek oldu! Oğlunu o halde görünce şoke oldu

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Göz gözü görmedi! Türkiye’nin hemen yanı başı...

Göz gözü görmedi! Türkiye’nin hemen yanı başı...

Sosyal medyada gündem oldu! Yaşına kimse inanmıyor

Sosyal medyada gündem oldu! Yaşına kimse inanmıyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.