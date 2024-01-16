Çeşme'nin meşhur lahmacunu sonrası bu da Uludağ'ın 400 liralık menemeni! 'Aklım almıyor' diyerek paylaştı

Yeni yılla pek çok ürüne zam gelirken restoranlar da menülerdeki fiyatlarını güncelledi. Kış turizminin en önemli mekanlarından biri olan Uludağ’da fiyatlar cep yaktı. Uludağ'da menemen fiyatı Çeşme'deki lahmacun fiyatlarını solladı.

Menüde en ucuz yiyecek 250 TL ile mezeler oldu. En ucuz ana yemek 750 TL'den başlarken Skadi Kebap 3600 TL'den satılıyor. Menemen fiyatları da 400 TL olurken mekanda tost yemek isteyenler de 500 TL ödüyor.

Uzman Dr. Dağıstan Ayan, sosyal medya hesabından listeyi paylaşarak,"Uludağ’da yemek fiyatları.. Korkunç gerçekten. Bu esnafçılık falan değil, bildiğin fırsatçılık! Bir menemen nasıl 400 lira olur aklım almıyor. Gitmeyin şuralara ya. Biriktirin paranızı yurtdışına gidin, en azından dünyayı görmüş olursunuz." ifadesini kullandı.

Uludağ'daki fiyatlar sosyal medyanın gündemindeyken Kocaeli Kartepe kayak merkezinde de bir porsiyon sütlacın 400 TL olması dikkat çekti.







