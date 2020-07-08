Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak gördüğü altında fiyatlar normalleşme adımlarına rağmen yükseliyor.

Ons altında 1.800 Dolar seviyesinin aşılmasına sadece birkaç Dolar kaldı. Altının onsu 1.797 Dolar ile Kasım 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu gram altın fiyatlarına da yansıdı.

Dolar/TL'de üç haftadır 6,86-6,84 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti.

8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın bu sabah yeniden bu seviyeye çıkarak rekor tazeledi.



