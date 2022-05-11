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CHP kalem kalem hesapladı! İşte zam yapılması istenen yeni asgari ücret rakamları

11.05.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan gıda fiyatları sonrası vatandaşın alım gücünün düşmesi ile beraber asgari ücrete ikinci bir zam yapılacağı iddiası gündemden düşmüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gıda fiyatlarına göre hesapladığı asgari ücret tablosunu paylaştı.

CHP kalem kalem hesapladı! İşte zam yapılması istenen yeni asgari ücret rakamları

Enflasyonun artması ile beraber birçok alanda fiyatlara zam yapıldı. Özellikle gıda tarafında yapılan fahiş fiyat artışları ile vatandaşın alım gücünün azalması sonrası asgari ücrete ikinci bir zam yapılması gündeme geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." ifadelerini kullanarak konuya ilişkin sinyali vermişti.

"ASGARİ ÜCRET 5 BİN 225 TL OLMALI"

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Ara zam beklenen asgari ücret için CHP'li Veli Ağbaba, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba yaptığı açıklamada, "Son bir yıllık enflasyon, nisan ayında yüzde 70 olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk dört aylık enflasyonu ise yüzde 31,77 olarak gerçekleşti. Bu durumda 4 bin 253 TL asgari ücret, nisan ayı itibariyle enflasyondan arındırıldığında, alım gücü olarak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 2 bin 625 TL'ye denk geliyor. Asgari ücretli, geçtiğimiz yıla kıyasla aynı oranda ekmek almak isterse asgari ücret en az 5 bin 225 TL olmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret CHP
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