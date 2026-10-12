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Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Sigortada kapsam genişliyor: İşte yeni liste

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2027 yılında devlet destekli tarım sigortalarında uygulanacak yeni düzenlemeleri açıkladı. Zirai don teminatına 16 ürün daha eklenirken sigorta kapsamındaki ürün sayısı 25'e yükselecek. Büyükbaş hayvancılık, arıcılık ve seracılıkla uğraşan üreticilere yönelik yeni uygulamalar da devreye alınacak.

Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Sigortada kapsam genişliyor: İşte yeni liste

Tarım sektöründe milyonlarca üreticiyi ilgilendiren sigorta düzenlemelerinin ayrıntıları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında 2027 yılında uygulanması planlanan yenilikleri duyurdu.
Özellikle zirai don nedeniyle ürün kaybı yaşayan çiftçileri ilgilendiren düzenlemeyle sigorta kapsamı genişletilecek. Yeni uygulamalar yalnızca bitkisel üretimle sınırlı kalmayacak; hayvancılık, arıcılık ve seracılık alanlarında da değişiklikler yapılacak.

16 ÜRÜN DAHA ZİRAİ DON TEMİNATINA ALINIYOR

Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre teminat dönemi başlamadan önce meydana gelen don olaylarına karşı sigorta güvencesi sağlanan ürün sayısı artırılacak.

Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Sigortada kapsam genişliyor: İşte yeni liste 1

Daha önce kayısı, elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, erik, kiraz ve vişneyi kapsayan uygulamaya 16 ürün daha eklenecek.
2027 yılında kapsama alınacak yeni ürünler şöyle:

• Ceviz
• Badem
• Trabzon hurması
• Dut
• Nar
• İncir
• Kivi
• Hünnap
• Yenidünya
• Muşmula
• Kızılcık
• Kuşburnu
• Alıç
• Keçiboynuzu
• Muz
• Kestane

Böylece teminat dönemi öncesinde yaşanan don olaylarına karşı güvence sağlanan ürün sayısı 9'dan 25'e çıkacak. Temel Sigorta Paketi'ne de 16 yeni ürün dahil edilerek bu paketin kapsamı 25 ürüne yükseltilecek.

TARLA ÜRÜNLERİNDE DE KAPSAM GENİŞLİYOR

Yeni düzenlemeyle Gelir Koruma Sigortası'nda da değişikliğe gidilecek. Hâlihazırda buğday, arpa ve çavdar için sunulan güvenceye tritikale de eklenecek.

Üreticilerin talepleri doğrultusunda pelemir bitkisi TARSİM kapsamına alınırken enginarın çok yıllık yetiştiriciliğinde dolu teminatının başlangıç esasları yeniden belirlenecek.

Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Sigortada kapsam genişliyor: İşte yeni liste 2

ŞANLIURFA VE KAYSERİ'DE YENİ UYGULAMA BAŞLIYOR

Çiftçilerin verim kayıplarını güvence altına almak amacıyla geliştirilen Parsel Bazlı Verim Sigortası'nın uygulama alanı da genişletilecek.

Tekirdağ'da pilot olarak başlatılan sistem, Şanlıurfa ve Kayseri'de de uygulanacak. Daha sonra uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sistemle özellikle kuraklık gibi nedenlerle oluşan verim kayıplarının üreticinin kendi parseli üzerinden değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Şeker pancarı tohumluk üretiminde yaban domuzlarının erkek bitkilere zarar vermesinden kaynaklanan verim kayıpları ile baraj kapaklarının açılması sonucu yaşanan sel ve su baskını hasarları da sigorta kapsamına eklenecek.

BUZAĞILAR DOĞDUKLARI İLK GÜNDEN SİGORTALANABİLECEK

Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler için de yeni düzenlemeler geliyor. Geniş kapsamlı sigorta tarifesinde yetiştiriciler, istemeleri halinde buzağılarını doğdukları ilk günden itibaren sigortalatabilecek.

Kısırlık nedeniyle zorunlu kesim hasarlarında uygulanan buzağılama şartı da yeniden düzenlenecek. Ayrıca Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi (GEKİS) ile TARSİM arasında entegrasyon sağlanarak sigorta süreçlerinin daha hızlı takip edilmesi amaçlanıyor.

ARICILIKTA KOVAN BEDELİ ARTIRILIYOR

Arıcılık Sigortası'nda kovan bedeli 5 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya çıkarılacak.
Bunun yanı sıra kar yağışından kaynaklanan heyelanların arı kovanlarında oluşturduğu zararlar da sigorta teminatına dahil edilecek.

SERACILARA YÜZDE 5 PRİM İNDİRİMİ

Sera üreticilerini ilgilendiren düzenlemeler kapsamında örtü onarım masrafı 6 bin 500 liradan 8 bin 500 liraya yükseltilecek.
Modernize edilen seralarda sigorta poliçesi üzerinden yüzde 5 prim indirimi uygulanacak. Risk incelemelerinde kullanılan ölçüm toleransı ise yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak.

Sosyal destekler kapsamında daha önce şehit yakınları ve gazilere sağlanan indirim hakkı, gazi yakınlarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.

BAKAN YUMAKLI: KORUMA KAPSAMINI GENİŞLETİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliği ve doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki etkilerini azaltmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

TARSİM'in 2006 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini hatırlatan Yumaklı, sigortalanabilir risklerin sisteme dahil edilmesi için her yıl yeni düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Yumaklı, 2027 yılına yönelik değişikliklerle üreticilerin karşı karşıya kaldığı risklere karşı sağlanan güvencenin daha da genişletildiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Yumaklı
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