Ciner Yayın Holding'i satın alan Kemal Can: 'Bizim herhangi bir dahlimiz olmayacak'

Medya dünyasında şaşırtan bir satın alma gerçekleşti. Turgay Ciner’in Ciner Yayın Holding’deki hisselerinin tamamını Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri’ni de bünyesinde bulunduran Can Grubu’na devretmesi sadece medya değil iş dünyasına da damgasını vurdu.

Bilgi Üniversitesi, Doğa Kolejleri gibi büyük satın almalarla gündeme gelen ve enerjiden turizme, sağlıktan teknolojiye birçok alanda yatırımı olan Can Grubu’un Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'a konuştu.

“ABİMİZ SÖYLEDİ, İŞİN BAŞINDA YİNE O OLACAK”

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ile amca çocukları olduğunu söyleyen Kemal Can, onun vasıtasıyla bu yatırımı yaptıklarını vurguladı. Kemal Can, “Kenan Tekdağ abimizdir, ailemizin büyüğüdür. Ayrımız gayrımız yoktur. Abimiz zaten Ciner Grubu’ndaydı. Bundan sonra da işin başında o olacak. Bizim herhangi bir dahlimiz olmayacak” diye konuştu.

Medya sektöründe artık çok aranacağı söylendiğinde ise espirili bir dille "Samimi olarak söylüyorum, bizim bu işe bir dahlimiz olmayacak. Çok arayan olursa o Kenan Abimin sorunu" cevabını verdi.