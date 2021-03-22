Cuma günü altın ne kadardı? 19 Mart Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları bu seviyelerdeydi…

Son haftalarda yaşadığı düşüşlerle adından söz ettiren altın fiyatları bu kez de yükselişlerle gündeme geldi. Doların 8,38 TL bandına kadar yükselmesiyle artan altının gramı 21 Mart Pazar günü için son günlerdeki en yüksek seviyesine kadar ulaştı.

Cuma günü altın ne kadardı?

Altının ons fiyatı, 19 Mart Cuma günü bin 743 dolar seviyesinde yer aldı. Gram altın ardından 407 liradan işlem gördü.

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 406,1 TL’ye kadar gerileyen gram altın, cuma gününü de önceki kapanışın yüzde 2,8 altında 408,9 Türk lirasından tamamlamıştı.

Analistler, ABD tahvil faizlerinin seyrinin altının ons fiyatında yönü belirleyen temel faktör olmayı sürdürdüğünü kaydederek, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde bir faiz artırımına gitmesinin arkasından sert düşen dolar kurunun gram altının fiyatını baskıladığını ifade etmişti.

Tahvil faizlerinin seyrinin dışında yükselen jeopolitik risklerin emtia fiyatlarının seyri bakımından önem taşıdığını kaydeden ekonomistler, cuma günü veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik olarak altının ons fiyatında bin 720 doların destek, bin 765 doların da direnç konumunda bulunduğunu aktarmıştı.

22 MART ALTIN FİYATLARI Asya piyasasının açılışının ardından 8,38 TL’ye kadar yükselen dolar kurunun ardından, 19 Mart sabah saatlerinde gram altın 454 TL civarında hareket ederken, altının ons fiyatı bin 740 TL, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 371 TL, cumhuriyet altını 2 bin 927 TL, altının kilogram fiyatı 55 bin 672 TL, çeyrek altın 733 TL, reşat altını 2 bin 959 TL, yarım altın bin 463 TL, 22 ayar altının gram fiyatı 407 TL, 18 ayar altının gram fiyatı 198 TL, 14 ayar altının gram fiyatı 247 TL, Kapalıçarşı'da ziynet 2,5'lu 6 bin 521 TL ve 5'li 13 bin 176 TL civarında hareket ediyor…

"MAKRO POLİTİKA KARARLILIKLA SÜRECEK" Uygulanan enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika kapsamında enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana dek kararlılıkla süreceğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek için uygulamayı sürdüreceklerini belirterek, piyasaların sağlıklı ve etkin işleyişini son derece önemsediklerini belirtti…

"TAVİZ KESİNLİKLE SÖZ KONUSU OLMAYACAK" Tavizin söz konusu olmadığına dikkati çeken Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını kaydederek, liberal kambiyo rejiminin kararlılıkla süreceğini bildirdi.