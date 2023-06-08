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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında gözler asgari ücrete çevrildi! Asgari ücret Temmuz'da ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

08.06.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonlarca kişi, gözünü asgari ücrete yapılacak ara zamma çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin ardından yeni kabineyle yaptığı toplantı sonrasında asgari ücretle ilgili olarak 'Çalışmalara başlıyoruz' açıklamasını yaptı. Bu açıklama sonrası herkes asgari ücrete ne kadar yapılacağını merak ediyor? İşte masadaki rakamlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında gözler asgari ücrete çevrildi! Asgari ücret Temmuz'da ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

Son dakika: Geçen yılın ardından bu yıl da asgari ücrete ara zam yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sonrasında "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz" açıklamasını yaptı. Bu açıklama sonrası milyonların gözü asgari ücretin ne kadar olacağına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için ilerleyen günlerde toplanması beklenirken masadaki rakamlar da belli olmaya başladı.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret zammına çevrildi. Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için ilerleyen günlerde toplanacak.

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Komisyonun, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor.

İŞTE ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ RAKAMLAR

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili olarak 500 dolar vurgusu yapıyordu. Bu sabahki kur 23,31'e göre asgari ücret 11 bin 655 yapıyor. Bu rakama refah payı da eklenirse yeni asgari ücretin minimum 12 bin lira seviyelerine yükseleceği öngörülüyor.

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İşçi tarafını temsil eden Türk-İş de masaya en son aya ait açlık ve yoksulluk sınırı araştırması ile oturuyor. Ancak işçi kesiminin çoğunluğu asgari ücret belirlemede asıl kıstasın bekar bir çalışanın aylık “yaşama maliyeti” olması gerektiğini savunuyor. Son araştırmada Türk-İş bu rakamı 13 bin 440 TL olarak hesaplamıştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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asgari ücret

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