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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut kredisi açıklamasının ardından fırsatçılar ev fiyatlarını yükseltti

10.05.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından, ev almak isteyen vatandaşların şartları sağlaması halinde 0.99 faizli kredi kullanabileceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından fırsatçılar hemen harekete geçerek ev fiyatlarını yükseltti. Bazı evlerin fiyatlarının 200-300 bin artması pes dedirtti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu duruma isyan ederken AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar da, "Hangi ara bu kadar vicdansız olduk?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut kredisi açıklamasının ardından fırsatçılar ev fiyatlarını yükseltti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek konut almak isteyen vatandaşlara 3 müjde birden duyurdu. Yeni paketi kullanarak ev almak isteyenler internetten ev fiyatlarını araştırmaya başladı. Ancak fırsatçılar hemen harekete geçerek Erdoğan'ın açıklamasının ardından ev fiyatlarını artırdı.

PES DEDİRTEN ARTIŞ

Ev alma hayali kuranlar internetteki fiyatlara bakınca şaşkına döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önce fiyatı 1 milyon olan evlerin 1 milyon 350 bine yükseldiği görüldü. Dakikalar içinde harekete geçen fırsatçılara sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gösterildi.

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ŞAMİL TAYYAR DA İSYAN ETTİ

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından, "Kararın mürekkebi kurumadan, üzerine güneş doğmadan konut fiyatları artmaya başladı. Hangi ara bu kadar vicdansız olduk?" ifadelerini kullandı.

İŞTE FIRSATÇILARIN YAPTIĞI ARTIŞA BAZI ÖRNEKLER...

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ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI PAKETLER

Konut finansmanı konusunda 3 paket hazırlandığını belirten Erdoğan, bu paketleri şöyle açıkladı:

1. paket:

İlk kez konut alacaklara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizle kredi verilecek.

2. paket:

Birinci ve ikinci el konutları kapsıyor.

Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankasına satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar için bu paketten yararlanılabilecek.

Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor.

Erdoğan, bu paketin bir amacının da "döviz ve altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik etmek" olduğunu açıkladı.

3. paket:

İnşaat sektörüne yönelik olacak.

Erdoğan, "Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayrıldığını" açıkladı.

Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek.

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Küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli fiyatın üzerinde satmamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandırılabilecek.

Bu tür alanların rezerv konut alanı ilanı yoluyla çeşitli vergilerden istisna olmasını temin ederek, maliyetlerin düşürülmesi yoluna da gidilecek. Rezerv alanlarda yapılan ve uygun maliyetli krediyle desteklenen konutlar da 5 yıl süreyle satış tahdidine tabi olacak.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek verilecek. Ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projeleri hızlandırılacak.

Düşük gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi Recep Tayyip Erdoğan
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