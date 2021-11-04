Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından notlar:

Dünyamız koronavirüs salgınıyla mücadelesini artık daha ümitvar şekilde sürdürüyor. Birçok alanda kademeli normalleşme adımlarının atıldığını görüyoruz. Küresel ekonomi tekrar eski ritmine kavuşurken üretim ve ihracat da artıyor. Turizmde de hızlı toparlanmaya şahit oluyoruz. Aşılamada bundan sonraki sürecin çok hızlı gelişeceğine inanıyoruz. İnsanlık salgının sağlık boyutuna dairt meseleleri çözdükçe salgın kaynaklı farklı sorunlarla yüz yüze geliyor.

Tedarik zincirlerindeki kırılma sebebiyle boş kalan raflar da bu döneme damga vuran gerçeklerdir. Fiyatlarda fahiş artışlar toplum kesiminin yükünü daha da artırıyor. Ekonomimizi, insanımızı etkileyen tehditler noktasında hedeflerimiz çerçevesinde politikalar üretiyoruz.

Salgın tedbirlerine riayet ederken stratejik sektörlerimiz başta olmak üzere üretim süreçlerimizi devam ettirdik. Üreten, istihdam eden, yatırım yapan insanlarımızı zor dönemde yalnız bırakmadık. Yeni fabrikalar kurulmasını sağladık.

Ülkemiz 2020'de yüzde 1.8 büyürken bu yılın ilk 2 çeyreğinde büyüme oranlarını sürdürdü. İhracatta rekora imza attık. Biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımız düşünüyoruz.

"MALİYETLERİ EN AZ ŞEKİLDE YANSITMAK İÇİN TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Vatandaşımızın her birinin yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA MALİYET ARTIŞLARI

Kamudaki işçi ve memurların ücretlerine artışlarla çıtayı yüksek tuttuk. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki maliyet satış oranlarında ciddi şekilde sübvansiyon yapıyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Bu politikalara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz.

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