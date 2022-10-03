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Denizbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, şartları neler? Denizbank'tan 2022 Ekim kampanyası: 1.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu

03.10.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, sorusunun yanıtı ile şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere söz konusu ödemeler Temmuz ayında uygulanan zam sonrası yükseldi. 500, 600 ve 700 TL olan emekli promosyon ödemeleri bazı bankalarda 10 bin TL'ye kadar çıktı. Birçok banka Ekim ayı ile birlikte kampanyalarını güncelledi. Peki, Denizbank promosyon ödemesi ne kadar, şartları neler? İşte 2022 Ekim ayı Denizbank emekli promosyonu ücreti...

Denizbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, şartları neler? Denizbank'tan 2022 Ekim kampanyası: 1.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu

Denizbank promosyon ödemesi fiyatı merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Denizbank emekli promosyon ödemesi ne kadar? Denizbank emekli promosyon ödemesi şartları neler?

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DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekli vatandaşlar 1750 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.

Bilindiği üzere promosyon ödemeler emekli maaş tutarı baz alınarak yapılıyor.

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

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DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kampanyadan faydalanabilmek için 3 yıl süre ile maaşı bankadan alma sözü verilmeli ve 1 otomatik fatura talimatı verilmelidir. Söz konusu kampanya 15. Eylül 2021-31 Eylül 2022 arası emekli maaşını bankaya devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.

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Anahtar Kelimeler:
DenizBank emekli promosyon
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