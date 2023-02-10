Deprem bölgesinde bunu da yaptılar! Bu anları izleyen milyonlar şok oldu! Elini enkazın başındaki görevlinin cebine atıp...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın deprem felaketiyle ilgili son tabloyu açıkladığı sıralarda ekrana gelen görüntü Türkiye'de yaşayan 84 milyon vatandaşın tepkisini çekti. Türkiye'nin her yerinden Hatay'a Gaziantep'e Kahramanmaraş'a yardım yağarken bir kişinin AFAD görevlisinin telefonunu çaldığı görülüyor.

TÜRKİYE'DEN HERKES YARDIM GÖNDERİRKEN ONLARIN DERDİ BAŞKA!

Önce 7.7 sonra da 7.5 şiddetindeki depremlerin ardından binlerce bina yıkıldı, on binlerce vatandaş enkat altında kaldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bini aştı. AFAD, AHBAP, Kızılay ve birçok yardım kuruluşu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Binlerce gönüllü de deprem bölgesine desteğe gitti.

MİLYONLARCA KİŞİ ŞOK İÇİNDE İZLEDİ! ENKAZ BAŞINDAKİ GÖREVLİNİN TELEFONUNU...

Cumhurbaşkanı Yardıcısı Fuat Oktay'ın ölü ve yaralı sayısı hakkında açıklama yaptığı sırada Şanlıurfa'da mavi yağmurluk giyen bir kişinin AFAD görevlisinin yanına gelerek elini cebine atıp telefonunu çaldığı görülüyor. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

ADALET BAKANLIĞI GENELGE YAYINLADI

Yaşanan bu görüntülere tepkiler gecikmedi. Türkiye'nin tek yürek olduğu anlarda böyle bir olayın meydana gelmesi herkesi şok etti. Adalet Bakanlığı'ndan da deprem bölgesindeki yağma olaylarına karşı hırsızlık genelgesi geldi...



