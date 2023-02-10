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Deprem bölgesinde bunu da yaptılar! Bu anları izleyen milyonlar şok oldu! Elini enkazın başındaki görevlinin cebine atıp...

10.02.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye, yaşanan deprem felaketi sonrası kan ağlarken fırsatçıların yanına bir de hırsızlar eklendi! İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve ülkenin her tarafında marketlerdeki çocuk bezleri, mamalar tükendi. Herkes Gaziantep, Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a yardım gönderirken bölgedeki kötü niyetli yağmacıların yaptığı hareketler tepki çekmeye devam ediyor. Bir kişinin canlı yayında AFAD görevlisinin telefonunu çaldığı anlar kameraya böyle yansıdı.

Deprem bölgesinde bunu da yaptılar! Bu anları izleyen milyonlar şok oldu! Elini enkazın başındaki görevlinin cebine atıp...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın deprem felaketiyle ilgili son tabloyu açıkladığı sıralarda ekrana gelen görüntü Türkiye'de yaşayan 84 milyon vatandaşın tepkisini çekti. Türkiye'nin her yerinden Hatay'a Gaziantep'e Kahramanmaraş'a yardım yağarken bir kişinin AFAD görevlisinin telefonunu çaldığı görülüyor.

TÜRKİYE'DEN HERKES YARDIM GÖNDERİRKEN ONLARIN DERDİ BAŞKA!

Önce 7.7 sonra da 7.5 şiddetindeki depremlerin ardından binlerce bina yıkıldı, on binlerce vatandaş enkat altında kaldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bini aştı. AFAD, AHBAP, Kızılay ve birçok yardım kuruluşu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Binlerce gönüllü de deprem bölgesine desteğe gitti.

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MİLYONLARCA KİŞİ ŞOK İÇİNDE İZLEDİ! ENKAZ BAŞINDAKİ GÖREVLİNİN TELEFONUNU...

Cumhurbaşkanı Yardıcısı Fuat Oktay'ın ölü ve yaralı sayısı hakkında açıklama yaptığı sırada Şanlıurfa'da mavi yağmurluk giyen bir kişinin AFAD görevlisinin yanına gelerek elini cebine atıp telefonunu çaldığı görülüyor. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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ADALET BAKANLIĞI GENELGE YAYINLADI

Yaşanan bu görüntülere tepkiler gecikmedi. Türkiye'nin tek yürek olduğu anlarda böyle bir olayın meydana gelmesi herkesi şok etti. Adalet Bakanlığı'ndan da deprem bölgesindeki yağma olaylarına karşı hırsızlık genelgesi geldi...

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Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'
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