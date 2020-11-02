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Depremzedelere kısmi ödemeler verilmeye başlandı! Bakanlıktan depremzedelere 30 bin lira para yardımı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.11.2020 10:48 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir depreminde zarar gören esnafa kısmi ödeme verilmeye başlandığını açıkladı.

Depremzedelere kısmi ödemeler verilmeye başlandı! Bakanlıktan depremzedelere 30 bin lira para yardımı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi. 4'ü ağır 9 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

6 binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Tsunamiden zarar gören esnafa kısmi ödemeler başlatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi. 4'ü ağır 9 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

6 binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Tsunamiden zarar gören esnafa kısmi ödemeler başlatıldı.

Eşyasını alamayan vatandaşlara 30 bin TL yardım yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

270 personel, 25 araç ile 1500'ü aşkın vatandaşa ulaşıldı.

İlk önce 5 milyon bir kaynak aktarmıştık. Bugün de 5 milyon ödenek aktaracağız.

detaylar gelecek...

2020 DEPREM YARDIMI NASIL ALINIR?

Yangın, sel, deprem ve heyelan gibi doğal afetlerin ardından bakanlığın verdiği yardımlar nasıl alınır merak ediliyor. Bu olaylardan etkilenen vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Yardım Programları kapsamında, özel amaçlı yardımlar (Afet/Acil Durum Yardımları) veriyor. Deprem yardımları nasıl alınır, deprem yardımları şartı nedir araştıran vatandaşlara, Bakanlığın deprem yardımını için muhtaçlık durumu gözetmeden, afetten olumsuz bir şekilde etkilenen vatandaşlara temel gereksinimleri karşılayacak şekilde deprem desteği verilir.

deprem yardımı alma şartları

DEPREM YARDIMI BAŞVURUSU ŞARTLARI

Deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır araştıran depremzedelere aşağıdaki linkten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı deprem yardımı bilgilerine ulaşabilir. Deprem yardımı başvurusunu, olayın gerçekleştiği ilk bir ay içerisinde başvuru yapılması zorunludur. Bu durumda bakanlık kişilere muhtaç durumuna bakılmaksızın yardım yapılır.

DEPREM YARDIMI BAŞVURUSU DETAYI


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