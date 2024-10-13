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Dev şirketler vergi kıskacında! Bakan Şimşek duyurdu... Binlercesi için tuşa basıldı! Sosyal medya gelirleri bile denetlenecek

13.10.2024 12:40
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Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye ara verilmeden devam ediliyor. Tüm sektörlerin denetime girdiği bu dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ne kadar yol kat edildiğini paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta sporcuların da denetime girdiğini aktaran Şimşek bu hafta da şirketler için tuşa basıldığını ifade etti.

Kayıt dışılık ile mücadele son sürat devam ediyor. Maliye müffettişlerinin her bir sektöre adım attığı bu dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni atılacak adımları duyurdu. Şimşek, Vergi Denetim Kurulunun (VDK) ülke genelinde büyük şirketlere yönelik yoğun bir denetim programına hazırlandığını belirtti.

BÜYÜK ŞİRKETLER MERCEK ALTINDA!

Bakanlık birimlerinin bu yöndeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne işaret eden Şimşek, "Bu kapsamda VDK Başkanlığına bağlı vergi müfettişlerinden oluşan ekipler yurt genelinde büyük şirketlere yönelik yoğun bir denetim programına hazırlanıyor" diye konuştu.

Şimşek, denetimlerin ilk etapta yaklaşık 500 vergi müfettişinin katılımıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Konya başta olmak üzere 31 ilde yoğunlaşacağını, izleyen dönemde de yurt geneline yayılacağını söyledi.

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SOSYAL MEDYA GELİRLERİ DE İNCELENECEK

Yüz binlerce mükellefi kapsayan ve makine öğrenmesi analizlerinin de kullanıldığı risk analiz çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Riskli olduğu değerlendirilen 3 bin 400 büyük büyük şirket izaha davet edilecek. Mükelleflerin izaha davet edileceği konular arasında enflasyon düzeltmesi hükümlerinin mevzuata aykırı olarak vergi matrahını aşındıracak şekilde uygulanması da yer alıyor. Kayıt dışı hasılat elde edilmesi, işletmeye ait banka hesap numarası yerine üçüncü kişilerin IBAN hesapları üzerinden tahsilat yapılması da yine mükelleflere sorulacak konular arasında yer alacak. İzaha davet konuları arasında kar payı ödemelerinden tevkifat yapılmaması, istisna ve indirimlerin yanlış uygulanması gibi 30'a yakın farklı husus bulunuyor. Bu kapsamda, sosyal medya gelirlerinin beyan edilmemesi de sorulacak. Yapılan ilk hesaplamalara göre, izaha davet edilecek büyük şirketlerin ilgili dönemler için 23 milyar liralık vergi matrah farkını eksik beyan ettiği belirlendi."

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"VERGİDE ADALET İLKESİ İLE..."

Bakan Şimşek, izaha davet sonucunda, belirtilen matrah üzerinden hesaplanacak milyarlarca lira tutardaki verginin kamuya geri kazandırılmasının öngörüldüğünü dile getirerek, izahları yeterli görülen mükelleflerin, vergi inceleme süreçlerinin getireceği yükten kurtulmuş olacağını söyledi.

İzah vermeyenler ile verdikleri izah yeterli görülmeyenlerin vergi incelemesine sevk edileceğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

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"Vergide adalet ve etkinlik ilkemiz çerçevesinde sahada büyük şirketlere yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Dürüst mükellefin her zaman yanında olurken çok kazanan ancak az vergi ödeyen mükellefin de takibini bırakmıyoruz. Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamaya yönelik tüm sektörlerde denetimlerimiz artarak devam edecek. Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlarken, dürüst ve vergiye uyumlu mükellefi de rekabet eşitsizliğine karşı koruyoruz."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek şirket
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