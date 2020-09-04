Devletten alınan çeyiz parası nedir, kimler alabilir

5 yıl içinde başvurmazsanız hakkınız yanıyor! 2 yıllık maaşınız kadar karşılıksız destek...
Sosyal güvenlik sistemi, yetim kız çocuklarını evlilik hazırlığı sırasında da güvence altına alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu; evlilik nedeniyle ölüm aylığı kesilecek kız çocuklarına aylıklarının iki yıllık tutarı kadar evlilik ödeneği ya da bilinen adıyla çeyiz parası olarak ödüyor. SGK'nın yetim kız çocuklarına yönelik uyguladığı pozitif ayrımcılığın bir parçası olan çeyiz parasına yetim erkek çocukları başvuramıyor.
EVLENME ÖDENEĞİ VEYA ÇEYİZ PARASI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Devletten alınan çeyiz parası evlilik hazırlığındaki gençlerin gündemine yerleşiyor. Tıpkı cenaze ödeneği gibi çeyiz parası da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile belirlenmiştir. İşte detaylar:
Evlilik ödeneği, ölüm aylığı alan kız çocuğuna devlet tarafından bir kereye mahsus olmak üzere peşin ödenir.
Çeyiz parası, söz konusu yetim aylığının en fazla 24 katı olabilir.
Çeyiz parası devlet tarafından otomatik olarak tahsis edilmiyor. Yani evlilik ödeneği alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir dilekçe ile başvurulması gerekiyor.
Düğün hazırlıklarının ağır masrafı altında zorlanan çiftlerin sıklıkla yaptığı hatalardan bir de evlenmeden önce çeyiz parası için başvurmak oluyor. Oysaki, yetim aylığı medeni halin değişmesi sonucunda kesildiğinden resmi nikah işleminden sonra SGK'ya başvuru yapılması gerekiyor.
SGK başvurusu sırasında kullanılacak dilekçe örneği Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi web sayfasından indirilebiliyor.
ÇEYİZ PARASI NASIL HESAPLANIYOR? NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Anne ya da babası aracılığıyla ölüm aylığı alan kız çocukları için çeyiz parası hesaplanırken, alınan son aylık tutarı baz alınır.
Vefat eden sigortalının iki kız çocuğu varsa, her çocuk için ayrı evlenme ödeneği ödenir.
4A ve 4B'ye tabi sigortalının yetim aylığı alan kız çocuğu için evlenme ödeneği, aylık maaşın 24 katına kadar ödenebilir.
Eğer 4C'ye tabi bir sigortalının yetim aylığı alan kız çocuğu çeyiz parası talep ederse, son ödenen aylık maaşın 12 katına kadar bir ödeme alabilir.
Evlilik ödeneğinde zaman aşımı olduğunu sakın unutmayın! Resmi nikah tarihinden sonraki 5 yıl içinde çeyiz parasına başvurmayanların haklarını kaybettiklerini hatırlatalım.
Evlilik ödeneği devlet tarafından maaş hesabına yatırılır.
Kaynaklar:
http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/b9c45b8b-8e52-462f-bf44-71ab226e589d/8-Evlenme+%C3%96dene%C4%9Fi-portal.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ntv.com.tr/yazarlar/prof-dr-cem-kilic/ceyiz-parasi-nasil-alinir-evlilik-parasi,muQJjfwyOEOHzrYmmctSAw
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