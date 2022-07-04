Din görevlisi maaşları ne kadar olacak 2022? En düşük din görevlisi maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Din görevlisi maaşı zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 'En düşük din görevlisi maaşı ne kadar, kaç TL olacak?' sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Din görevlisi maaşı zammı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

DİN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2022?

Din görevlisi maaşı zammı temmuz zammının ardından belli olacak.

TÜİK, haziran ayı enflasyon oranını 4 Temmuz Pazartesi günü açıklayacak.

Saat 10.00'da yapılacak açıklamanın ardından 6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak

DİN GÖREVLİSİ MAAŞI 300 TL ZAMLANACAK MI?

Zamlı din görevlisi maaşı temmuz zammı sonrası netlik kazanacak. Yeni rakamlar açıklandığında haberimizde yer verilecektir...

Ayrıca 2022 Temmuz ara zammı ile birlikte asgari ücret aşağıda yer alan tablodaki gibi oldu.



