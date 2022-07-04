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Din görevlisi maaşları ne kadar oldu 2022? En düşük - en yüksek din görevlisi maaşı ne kadar?

04.07.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Din görevlisi maaşları ne kadar oldu 2022? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon oranını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini belirtmişti. Peki en düşük din görevlisi maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte Din görevlisi maaşı zammı ile ilgili merak edilenler...

Din görevlisi maaşları ne kadar oldu 2022? En düşük - en yüksek din görevlisi maaşı ne kadar?

Din görevlisi maaşı zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 'En düşük din görevlisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?' sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Din görevlisi maaşı zammı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

DİN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2022?

Din görevlisi maaşı zammı temmuz zammının ardından belli oldu.

Emekli ve memur zammının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

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Emekli maaşı hesaplaması 4 Temmuz 2022 Pazartesi (bugün) TÜİK tarafından açıklandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz ay yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 seviyesine ulaşan enflasyon Haziran’da yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,6 seviyesine yükseldi. Böylece 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen milyonlarca memur ve emekli için Temmuz 2022 maaş zammı da netliğe kavuşmuş oldu. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emekliye yüzde 40'ın üzerinde zam yapılacak.

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TÜİK'in açıkladığı yüzde 35,64 5 aylık Mayıs ayı enflasyon oranı verisi ile Merkez Bankası'nın yeni anketine göre gerçekleşen yüzde 3,77'lik enflasyon beklentisine göre yeni zamlı maaş oranları da belli olmaya başladı.

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6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75 olurken, 6 aylık SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı yüzde 40,75, 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25, memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7, memur ve memur emeklisi zammı 40,25, ek zam beklentisi yüzde 3 ve ek zamlı memur zam oranı 43,25 olarak hesaplandı.

Asgari ücrete zam yapılacak mı?

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.

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EN DÜŞÜK DİN GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

En düşük memur maaşı: 6429-9119 TL

En düşük memur maaşı: 4289-6083 TL

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330-30256 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188-15870 TL

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854-9722 TL

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668-12295 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510-27674 TL

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162-15833 TL

POLİS MEMURU 8/1 - 9706-13767 TL

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312-15288 TL

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11845 TL

MÜHENDİS 1/4 - 11440-16227 TL

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132-10116 TL

PROFESÖR 1/4 - 18369-26056 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809-15332 TL

VAİZ 1/4 - 9003-12770 TL

AVUKAT 1/4 - 10934-15509 TL

asgariiücret

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