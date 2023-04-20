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Doğal gaz ücretsiz mi olacak? Ücretiz doğal gaz açıklaması saat kaçta yapılacak, ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verecek!

20.04.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaz ücretsiz mi olacak? Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde bir müjde vermesi bekleniyor. Peki, doğal gaz ücretsiz mi olacak? Ücretiz doğal gaz açıklaması saat kaçta yapılacak, ne zaman? İşte detaylar...

Doğal gaz ücretsiz mi olacak? Ücretiz doğal gaz açıklaması saat kaçta yapılacak, ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Filyos'ta gerçekleştirilecek Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıklamalarda bulunacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende müjde vereceğini belirtmişti. Basında yer alan haberler sonrası bişrçok kişi internette "Doğal gaz ücretsiz mi olacak?" sorusunu araştırıyor. İşte beklenen ücretiz doğal gaz müjdesinin saati...

DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ücretsiz doğalgaz müjdesi vermesi bekleniyor. Sabah'ta yer alan haberes göre yerli doğalgazın hanelere ücretsiz verilmesine ilişkin müjde bugün duyurulacak.

Enerjide doğal gaz ithalatıyla önemli ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde 710 milyar metreküplük Karadeniz gazı karaya ulaştı.

Mayıs ayında resmen evlere ulaşacak gazın devreye alınması töreni bu akşam Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile saat 20.23’te yapılacak. Erdoğan’ın törende faturalara 130 liraya kadar indirim olarak yansıyacak yeni bir müjdeyi açıklaması bekleniyor.

DOĞAL GAZ AÇIKLAMASI NE Zaman, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde saat 20.23’te "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" düzenlenecek.

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